RBC stuft AMD auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AMD nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 540 US-Dollar belassen. Nach den starken Resultaten des Wettbewerbers Intel seien die Erwartungen an das Unternehmen teilweise in die Höhe geschnellt, schrieb Srini Pajjuri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese extrem hohen Hoffnungen habe AMD wohl nicht erfüllen können./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:27 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 417,3USD auf Lang & Schwarz (05. August 2026, 22:42 Uhr) gehandelt.





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