JPMORGAN stuft Springer Nature auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Springer Nature anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 31,00 auf 32,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Wissenschaftsverlag habe insgesamt besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnschätzung (Ebita) für das kommende Jahr./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:52 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 18,91EUR auf Lang & Schwarz (05. August 2026, 22:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Daniel Kerven

Analysiertes Unternehmen: Springer Nature

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 32,40

Kursziel alt: 31,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

