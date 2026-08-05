JPMORGAN stuft CONTINENTAL AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental nach einer Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Jose M Asumendi passte in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung seine Schätzungen für den Reifenhersteller an. Dabei berücksichtigte er die bilanzielle Herauslösung der Kautschuk- und Kunststoff-Tochter Contitech aus dem Konzern./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:24 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,05 % und einem Kurs von 68,69EUR auf Lang & Schwarz (05. August 2026, 22:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 78

Kursziel alt: 78

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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