JPMORGAN stuft CONTINENTAL AG auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental nach einer Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Jose M Asumendi passte in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung seine Schätzungen für den Reifenhersteller an. Dabei berücksichtigte er die bilanzielle Herauslösung der Kautschuk- und Kunststoff-Tochter Contitech aus dem Konzern./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:24 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:24 / BST
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Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,05 % und einem Kurs von 68,69EUR auf Lang & Schwarz (05. August 2026, 22:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 78
Kursziel alt: 78
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 78
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