JPMORGAN stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 251 dänischen Kronen belassen. Er habe seine Schätzungen für den Windanlagenbauer aktualisiert, schrieb Akash Gupta in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er rechne immer noch damit, dass die Markterwartungen deutlich übertroffen werden./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:53 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,77 % und einem Kurs von 23,02EUR auf Lang & Schwarz (05. August 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 251

Kursziel alt: 251

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



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