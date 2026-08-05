JPMORGAN stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 251 dänischen Kronen belassen. Er habe seine Schätzungen für den Windanlagenbauer aktualisiert, schrieb Akash Gupta in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er rechne immer noch damit, dass die Markterwartungen deutlich übertroffen werden./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:53 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:53 / BST
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Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,77 % und einem Kurs von 23,02EUR auf Lang & Schwarz (05. August 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 251
Kursziel alt: 251
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 251
Kursziel alt: 251
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