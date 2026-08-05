Autodoc Set to Report H1 2026 Results, Host Q2 Call on Aug. 13
On 13 August 2026, AUTODOC will open its books for H1 2026 and Q2, inviting investors and analysts to explore the latest performance of Europe’s leading auto-parts platform.
Foto: adobe.stock.com
- AUTODOC will publish its H1 2026 report on 13 August 2026.
- The company will hold an investor and analyst conference call on its Q2 2026 results at 11:00 a.m. CEST on the same day.
- CEO Dmitri Zadorojnii and CFO Lennart Schmidt will present Q2 operational and financial developments and answer questions.
- AUTODOC is Europe’s leading digital automotive spare-parts platform, founded in Berlin in 2008.
- As of 31 December 2025, its product range included approximately 7.8 million SKUs from around 2,700 manufacturers.
- In 2025, AUTODOC generated €1.8 billion in revenue, operated online shops in 27 European countries, and employed more than 5,500 people.
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