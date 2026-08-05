JEFFERIES stuft LOREAL auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat L'Oreal anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen des Kosmetikkonzerns von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 328 auf 377 Euro angehoben. Es gebe immer mehr Anzeichen dafür, dass ihre Einschätzung, wonach die zugrunde liegende durchschnittliche jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre in einer Spanne von lediglich 4 bis 4,5 Prozent liege, nicht zutreffe, schrieb Molly Wylenzek in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Denn vor dem Hintergrund eines günstigeren Marktumfelds lägen die Ergebnisse des zweiten Quartals bereits über diesem Bereich./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 15:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 391,5EUR auf Lang & Schwarz (05. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Molly Wylenzek

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 377

Kursziel alt: 328

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

