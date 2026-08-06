Die 4 größten Kunden mit starkem Auftragseingang

Wenn die vier größten Kunden eines Zulieferers in den relevanten Geschäftsbereichen gleichzeitig deutlich zweistellige Zuwächse beim Auftragseingang melden, lohnt sich ein Blick in die zweite Reihe der Wertschöpfungskette.



Genau das sehen wir derzeit bei einem unserer Portfoliounternehmen:



⚡ 𝗛𝗶𝘁𝗮𝗰𝗵𝗶 𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆

Der Auftragseingang bei Power Grids stieg im ersten Quartal um 94%. Treiber waren mehrere große europäische HVDC-Projekte und die anhaltend hohe Nachfrage nach Übertragungstechnik. Der Auftragsbestand von Hitachi Energy liegt inzwischen bei 63,6 Mrd. US-Dollar. Gleichzeitig wird der Capex vor allem im Power-Grids-Geschäft erhöht.



⚡ 𝗦𝗶𝗲𝗺𝗲𝗻𝘀 𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆

Grid Technologies steigerte den Auftragseingang im dritten Quartal um 28%. Besonders stark entwickelte sich das Transformatorengeschäft – einschließlich Projekten für Rechenzentren. Der Umsatz legte um 29% zu, der Auftragsbestand erreichte 51 Mrd. Euro. Bis 2030 soll die Produktionskapazität für Leistungstransformatoren um rund 50% wachsen.



⚡ 𝗚𝗘 𝗩𝗲𝗿𝗻𝗼𝘃𝗮

Bei Electrification erhöhte sich der Auftragseingang im zweiten Quartal um 66%, bei Equipment sogar um 72%. Besonders gefragt waren Transformatoren, Umspannwerke, Schaltanlagen und HVDC-Technik. Der Umsatz des Segments wuchs organisch um 29%.



⚡ 𝗔𝗡𝗗𝗥𝗜𝗧𝗭

Im ersten Halbjahr stieg der Auftragseingang im Hydropower-Geschäft um 82%, der Auftragsbestand um 40%. Neben großen Wasserkraft- und Pumpspeicherprojekten wächst auch der Bedarf an Generatoren und Synchronkondensatoren für die Stabilisierung der Stromnetze.



Was verbindet diese vier Unternehmen?



Sie benötigen hochpräzise Kupferleiter und Wickelkomponenten für große Leistungstransformatoren, Hochspannungsanwendungen und Generatoren. Genau solche systemkritischen Komponenten stellt unser Portfoliounternehmen her – kundenspezifisch, qualifizierungsintensiv und tief in die Produktionsprozesse der führenden Energieausrüster integriert.



Natürlich lässt sich das Auftragswachstum der Kunden nicht eins zu eins auf den Umsatz eines Zulieferers übertragen. Projektmix, Produktionsanläufe und Kapazitäten beeinflussen das Timing.



Wenn aber alle vier größten Kunden gleichzeitig ihre Auftragsbücher füllen und ihre Produktionskapazitäten ausbauen, ist das ein starkes Signal für die mittel- und langfristige Nachfrage.



Für mich wieder einmal ein spannendes Beispiel dafür, wie ein europäischer Small Cap abseits der großen Schlagzeilen vom Ausbau der weltweiten Energieinfrastruktur, von Rechenzentren und der Elektrifizierung profitieren kann.

----------

Disclaimer: Die Aktie befindet sich im Tigris Small & Micro Cap Growth Fund

Weitere Details zu Tigris Capital finden Sie hier

--------------------

Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Anzeige.

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die verbindlichen Verkaufsdokumente, die Ihnen Ihr Berater oder der jeweilige Emittent auf Anfrage zur Verfügung stellt.

Frühere Wertentwicklungen lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet.

Diese Marketingmitteilung unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München