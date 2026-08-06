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    Milliardenverlust bei Biontech, TeamViewer hofft auf Wende, Lahontan Gold vor dem großen Ausbruch?

    Willkommen zu einem heutigen Marktbericht mit 3 Aktien in unterschiedlichen Situationen! Da ist einerseits das Mainzer Vorzeigeunternehmen Biontech, das nach dem großen Corona-Boom nun mit einem massiven Gewinneinbruch und dem schmerzhaften Abschied …

    Milliardenverlust bei Biontech, TeamViewer hofft auf Wende, Lahontan Gold vor dem großen Ausbruch?
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Willkommen zu einem heutigen Marktbericht mit 3 Aktien in unterschiedlichen Situationen! Da ist einerseits das Mainzer Vorzeigeunternehmen Biontech, das nach dem großen Corona-Boom nun mit einem massiven Gewinneinbruch und dem schmerzhaften Abschied seiner prominenten Gründer kämpft. Auf der anderen Seite ringt der Software-Entwickler TeamViewer um neues Vertrauen und setzt voll auf einen radikalen Umbau, der schon jetzt erste zarte Früchte zu tragen scheint. Doch während bei diesen beiden bekannten Tech- und Pharma-Firmen teils auch noch die Unsicherheit regiert, braut sich bei einem kleinen, aber feinen Rohstoffwert möglicherweise etwas Großes zusammen. Lahontan Gold liefert extrem spannende Bohrergebnisse und könnte in Kürze vor einem charttechnischen Breakout stehen. Werfen wir einen genauen Blick auf diese Unternehmen und finden heraus, wo die echten Chancen lauern. Hier lesen Sie weiter:

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