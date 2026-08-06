Milliardenverlust bei Biontech, TeamViewer hofft auf Wende, Lahontan Gold vor dem großen Ausbruch? Willkommen zu einem heutigen Marktbericht mit 3 Aktien in unterschiedlichen Situationen! Da ist einerseits das Mainzer Vorzeigeunternehmen Biontech, das nach dem großen Corona-Boom nun mit einem massiven Gewinneinbruch und dem schmerzhaften Abschied …



