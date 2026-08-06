Somerset Minerals: Erste Bohrungen bestätigen neue Kupfer-Silber-Entdeckung

Somerset Minerals (ASX: SMM; FSE: A40H3P) hat mit den ersten Analyseergebnissen seiner Maiden-Bohrkampagne auf dem Talisker-Ziel im kanadischen Coppermine-Projekt einen vielversprechenden Auftakt erzielt. Bereits die ersten beiden Reverse-Circulation-Bohrlöcher durchteuften mächtige Zonen hochgradiger Kupfer-Silber-Mineralisierung und bestätigen damit eine neue Entdeckung in einem Gebiet, das bislang praktisch unerforscht war. Besonders bemerkenswert: Die aktuelle Bohrkampagne untersucht bislang lediglich einen rund zwei Kilometer langen Abschnitt eines insgesamt etwa 17 Kilometer umfassenden Zielkorridors.

Hochgradige Kupfer- und Silbergehalte bereits in den ersten Bohrungen

Bohrloch TARC0003 durchteufte einen 36,58 Meter mächtigen Abschnitt mit durchschnittlich 1,62 % Kupfer und 11,8 g/t Silber ab 22,86 Metern Tiefe. Innerhalb dieses Intervalls lagen unter anderem 9,14 Meter mit 4,39 % Kupfer und 28,8 g/t Silber sowie ein besonders hochgradiger Abschnitt von 1,52 Metern mit 9,09 % Kupfer und 64,6 g/t Silber. Ein weiterer mineralisierter Bereich lieferte zusätzlich 6,1 Meter mit 1,29 % Kupfer.

Auch Bohrloch TARC0008 überzeugte mit einer außergewöhnlich mächtigen Mineralisierung. Bereits von der Oberfläche an wurden 35,05 Meter mit durchschnittlich 1,01 % Kupfer und 4,7 g/t Silber durchteuft. Darunter folgte ein weiterer Abschnitt über 38,1 Meter mit 1,27 % Kupfer und 7,4 g/t Silber. Innerhalb dieses Intervalls lagen wiederum hochgradige Teilabschnitte mit 19,81 Metern zu 2,33 % Kupfer und 13,8 g/t Silber sowie 3,05 Metern mit 6,32 % Kupfer und 42,7 g/t Silber. Insgesamt erstreckt sich die Mineralisierung in diesem Bohrloch über rund 79 Meter.

Neue Entdeckung bestätigt Explorationsmodell

Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich bei Talisker um eine sogenannte "Blind Discovery". Vor Beginn der aktuellen Kampagne war entlang der Talisker-Verwerfungszone noch nie gebohrt worden. Die Zieldefinition erfolgte stattdessen durch die Kombination regionaler Geochemie, hochauflösender Geophysik, detaillierter Strukturkartierungen sowie umfangreicher Bodenprobenprogramme. Dass bereits die ersten beiden Bohrlöcher eine hochgradige Kupfer-Silber-Mineralisierung bestätigten, wertet Somerset als deutliche Bestätigung seiner Explorationsmethodik.

Besonders interessant ist dabei die Lage des Projekts. Der Talisker-Korridor befindet sich nur etwa vier Kilometer von White Cliff Minerals' Danvers-Lagerstätte entfernt und liegt auf derselben regionalen Struktur. Das Unternehmen sieht darin zusätzliches Potenzial für weitere Entdeckungen entlang des Korridors.

Erst der Anfang eines umfangreichen Bohrprogramms

Die aktuelle RC-Bohrkampagne begann Anfang Juli und umfasst bislang 14 Bohrlöcher mit rund 2.200 Bohrmetern. Die jetzt veröffentlichten Ergebnisse stammen lediglich aus den ersten beiden Bohrungen. Die Analyseergebnisse der übrigen zwölf Bohrlöcher sollen in den kommenden Wochen schrittweise veröffentlicht werden. Parallel dazu liegen Genehmigungen für bis zu 100 Bohrlöcher vor, sodass Somerset den Erfolg unmittelbar mit weiteren Bohrungen verfolgen kann.

Hinzu kommt, dass bislang lediglich der zentrale Abschnitt des Talisker-Korridors untersucht wird. Der überwiegende Teil der rund 17 Kilometer langen Struktur ist bislang vollkommen unerprobt und bietet nach Einschätzung des Unternehmens erhebliches weiteres Explorationspotenzial.

Fazit

Die ersten Bohrergebnisse liefern Somerset Minerals einen beeindruckenden Start in die Erkundung des Talisker-Ziels. Mächtige hochgradige Kupfer-Silber-Abschnitte bereits in den ersten beiden Bohrlöchern bestätigen eine neue Entdeckung innerhalb des Coppermine-Projekts. Gleichzeitig sprechen die bislang nur auf einem kleinen Teil des Zielgebiets durchgeführten Bohrungen, die ausstehenden Analyseergebnisse sowie die bereits genehmigten Anschlussbohrungen dafür, dass Talisker in den kommenden Monaten für einen kontinuierlichen Newsflow sorgen dürfte.









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