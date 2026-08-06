Gemini meint dazu:





Frage:

Wie lange kann LEG noch Dividendenzahlung aus dem steuerlichen Einlagenkonto und damit (zunächst) steuerfrei zahlen ?

Antwort:

Die Ausschüttung aus dem steuerlichen Einlagenkonto nach § 27 KStG wird bei der LEG Immobilien voraussichtlich noch sehr lange, potenziell über Jahrzehnte auf diesem Wege möglich sein.

Dafür gibt es zwei wesentliche Gründe:

1. Enorm hoher Bestand des Einlagenkontos

Der genaue, tagesaktuelle Kontostand wird zwar intern fortlaufend fortgeschrieben und im Rahmen der jährlichen Körperschaftsteuererklärung gesondert festgestellt, aber das steuerliche Einlagenkonto der LEG speist sich historisch aus den immensen Kapitalrücklagen, die im Zuge der Strukturierung, des Börsengangs (2013) und früherer Kapitalerhöhungen/Agio-Zahlungen entstanden sind. Bei einem jährlichen Dividendenvolumen von aktuell rund 220 bis 232 Millionen Euro (für die 2,92 EUR je Aktie im Jahr 2026) reichen diese Milliardenreserven mathematisch noch für eine sehr lange Zeit.

2. Die steuerliche "Verwendungsreihenfolge"

Ob ein Unternehmen aus dem Einlagenkonto ausschütten darf, regelt das Gesetz streng nach einer festen Reihenfolge (§ 27 Abs. 1 Satz 3 KStG):

Eine Ausschüttung gilt steuerlich erst dann als Einlagenrückgewähr, wenn der sogenannte "ausschüttbare Gewinn" des Vorjahres vollständig verbraucht ist. Da Immobilienkonzerne wie die LEG nach HGB-Rechnungslegung aufgrund extrem hoher Abschreibungen (AfA) und Buchwerten oft kaum oder gar keine nennenswerten HGB-Bilanzgewinne ausweisen (während operativ der FFO fließt), bleibt das steuerliche Einlagenkonto fast immer die primäre Quelle für die Dividende.

Der steuerliche Haken für Aktionäre (Wichtiger Hinweis)

Da die LEG erst 2013 an die Börse gegangen ist, gibt es keine Altaktionäre vor 2009. Das bedeutet für dich:

Die Dividende fließt dir zwar im Juni/Juli "brutto für netto" (ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Soli) zu. Es handelt sich jedoch streng genommen um eine Steuerstundung, keine endgültige Steuerfreiheit. Deine Bank bucht die 2,92 EUR automatisch als Minderung deines Einstandskurses ein.

Beispiel: Kaufst du die Aktie heute für 58,00 EUR, sinkt dein steuerlicher Einstandskurs nach der Ausschüttung auf 55,08 EUR. Verkaufst du die Aktie später wieder, wird der steuerpflichtige Veräußerungsgewinn anhand dieses reduzierten Kurses berechnet – die Steuer wird also erst beim Verkauf nachgeholt.

Fazit: Solange die LEG bilanziell so aufgestellt ist und ihre Substanz nicht durch steuerpflichtige HGB-Gewinne überlagert wird, bleibt dieser Status für die absehbare Zukunft (die nächsten Jahre und darüber hinaus) stabil.





Ich hoffe das hilft dir und du weißt um die Tücken bei KI Antworten.



