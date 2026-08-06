Kiel Institut
schwächerer Preisanstieg bei Wohnimmobilien
- Preisanstieg von Wohnungen und Häusern schwächt sich ab
- Wohnungspreise steigen um 0,3 Prozent, Häuser um 1,8
- Inflationsbereinigt sinken Wohnungspreise um 0,9 Prozent
KIEL (dpa-AFX) - Der Preisanstieg von Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern hat sich einer Auswertung des Kiel Instituts für Weltwirtschaft zufolge weiter abgeschwächt. Kaufpreise von Wohnungen stiegen im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 0,3 Prozent, wie das Institut mitteilte. Preise von Einfamilienhäusern nahmen um 1,8 Prozent zu. Daten des Statistischen Bundesamts liegen für das zweite Quartal bislang nicht vor.
Unter den acht bevölkerungsreichsten Städten legten die Kaufpreise von Eigentumswohnungen am stärksten in Düsseldorf mit 1,2 Prozent zu. In Stuttgart, wo die kriselnde Automobilindustrie wichtiger Arbeitgeber ist, fielen die Preise mit 1,6 Prozent am kräftigsten. Zahlen für Berlin, Hamburg und München lagen dem Forschungsinstitut allerdings zunächst nicht vor.
"Nominal steigen die Preise zwar weiter, doch der Auftrieb hat sichtbar an Schwung verloren", sagte der Leiter des Projekts Greix, Jonas Zdrzalek. Nach Berücksichtigung der Inflation gingen Preise von Eigentumswohnungen sogar um 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zurück. Das bedeutet: Verkäufer erzielen zwar höhere Preise, aber können sich davon weniger leisten.
Die Wissenschaftler des Kiel Instituts werten üblicherweise vierteljährlich Transaktionsdaten von Gutachterausschüssen aus und erstellen den Index Greix. Dieser enthält Daten aus mehr als 20 größeren Städten und drei Kreisen.
Kölner Institut: Iran-Krieg dämpft Immobilienpreise
Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln argumentierte Ende April, der Iran-Krieg dämpfe die Immobilienpreise. Das IW verwies auf die infolge des Kriegs gestiegenen Zinsen. Die Erschwinglichkeit von Immobilien sinke damit. Das dämpfe die Nachfrage und begrenze Spielräume für Preissteigerungen./lkm/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 52,95 auf Lang & Schwarz (05. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um +1,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,33 %.
Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 17,69 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +22,84 %/+60,64 % bedeutet.
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Gemini meint dazu:
Frage:
Die Ausschüttung aus dem steuerlichen Einlagenkonto nach § 27 KStG wird bei der LEG Immobilien voraussichtlich noch sehr lange, potenziell über Jahrzehnte auf diesem Wege möglich sein.
Dafür gibt es zwei wesentliche Gründe:
1. Enorm hoher Bestand des Einlagenkontos
Der genaue, tagesaktuelle Kontostand wird zwar intern fortlaufend fortgeschrieben und im Rahmen der jährlichen Körperschaftsteuererklärung gesondert festgestellt, aber das steuerliche Einlagenkonto der LEG speist sich historisch aus den immensen Kapitalrücklagen, die im Zuge der Strukturierung, des Börsengangs (2013) und früherer Kapitalerhöhungen/Agio-Zahlungen entstanden sind. Bei einem jährlichen Dividendenvolumen von aktuell rund 220 bis 232 Millionen Euro (für die 2,92 EUR je Aktie im Jahr 2026) reichen diese Milliardenreserven mathematisch noch für eine sehr lange Zeit.
2. Die steuerliche "Verwendungsreihenfolge"
Ob ein Unternehmen aus dem Einlagenkonto ausschütten darf, regelt das Gesetz streng nach einer festen Reihenfolge (§ 27 Abs. 1 Satz 3 KStG):
- Eine Ausschüttung gilt steuerlich erst dann als Einlagenrückgewähr, wenn der sogenannte "ausschüttbare Gewinn" des Vorjahres vollständig verbraucht ist.
- Da Immobilienkonzerne wie die LEG nach HGB-Rechnungslegung aufgrund extrem hoher Abschreibungen (AfA) und Buchwerten oft kaum oder gar keine nennenswerten HGB-Bilanzgewinne ausweisen (während operativ der FFO fließt), bleibt das steuerliche Einlagenkonto fast immer die primäre Quelle für die Dividende.
Der steuerliche Haken für Aktionäre (Wichtiger Hinweis)
Da die LEG erst 2013 an die Börse gegangen ist, gibt es keine Altaktionäre vor 2009. Das bedeutet für dich:
- Die Dividende fließt dir zwar im Juni/Juli "brutto für netto" (ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Soli) zu.
- Es handelt sich jedoch streng genommen um eine Steuerstundung, keine endgültige Steuerfreiheit. Deine Bank bucht die 2,92 EUR automatisch als Minderung deines Einstandskurses ein.
Beispiel: Kaufst du die Aktie heute für 58,00 EUR, sinkt dein steuerlicher Einstandskurs nach der Ausschüttung auf 55,08 EUR. Verkaufst du die Aktie später wieder, wird der steuerpflichtige Veräußerungsgewinn anhand dieses reduzierten Kurses berechnet – die Steuer wird also erst beim Verkauf nachgeholt.
Fazit: Solange die LEG bilanziell so aufgestellt ist und ihre Substanz nicht durch steuerpflichtige HGB-Gewinne überlagert wird, bleibt dieser Status für die absehbare Zukunft (die nächsten Jahre und darüber hinaus) stabil.