WDH/Trump
Ich würde lieber Deal mit Iran schließen
- Trump wirbt erneut für ein Abkommen mit dem Iran
- Gespräche laufen, konkrete Angaben macht Trump nicht
- Konflikt und Hormus-Blockade treiben Energiepreise
(Im zweiten Absatz wurde ein Tippfehler entfernt.)
LAS VEGAS (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich erneut für ein Abkommen mit dem Iran ausgesprochen. "Ich würde lieber einen Deal schließen, weil ich keine Menschen töten will. Ich will keine Menschen töten", sagte der Republikaner in einer Rede vor Anhängern in Las Vegas. Zum aktuellen Stand von möglichen Gesprächen machte er keine Angaben. Trump sagte lediglich, dass man rede. Man werde sehen, was passiere.
Der US-Präsident hatte davor Hoffnungen geweckt, dass an diesem Mittwoch oder Donnerstag die für den Öltransport wichtige Straße von Hormus geöffnet werden könnte.
Vizepräsident JD Vance sagte in einem Fox-News-Interview, dass die Entwicklung in eine Richtung gehen werde, die gut für die USA sei. Man werde alle Werkzeuge nutzen, die zur Verfügung stünden - militärische, wirtschaftliche und diplomatische. Einen zeitlichen Ausblick gab er nicht.
Am 28. Februar hatten die USA gemeinsam mit Israel begonnen, den Iran anzugreifen. Im Gegenzug attackierte der Iran Verbündete der USA am Persischen Golf und in der weiteren Region. Die Schifffahrt durch die Meerenge Straße von Hormus kam quasi zum Erliegen, was die Energiepreise weltweit nach oben trieb.
Trump betont stets, dass der Iran niemals in der Lage sein dürfe, an eine Atomwaffe zu gelangen. Der Konflikt sollte nach ursprünglichen Angaben Trumps nur einige Wochen dauern. Inzwischen sind es rund fünf Monate. Kritiker werfen ihm vor, sich verkalkuliert zu haben und warnen vor einem noch langwierigeren Krieg.
Im eigenen Land hat Trump schlechte Umfragewerte. Der Druck auf den Präsidenten steigt innenpolitisch auch wegen der anstehenden Zwischenwahlen im US-Parlament am 3. November. Die Republikaner wollen ihre dünnen Mehrheiten in Senat und Repräsentantenhaus verteidigen./rin/DP/zb
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Das wird noch eine Weile so bleiben. Das krasse ist, dass die Algos immer noch auf die Fakenews von Trump reagieren, allerdings glaube ich, es liegt daran, dass sich Trumps Buddies im Vorfeld der News zu ungewöhnlichen Zeiten in Veröffentlichung der News massiv "richtig" positionieren. Das triggert dann die übrigen Algos, die ohne die "Trumpeinflüsterungen" schon im Vorfeld zu kennen, arbeiten müssen. Es ist ein absolute Sauerei wie offen und ungeniert an den Märkten manipuliert wird, ohne dass Aussichtsinstanzen einschreiten bzw. die Handelnden irgendwelche Konsequenzen zu befürchten müssen.
Ich denke das wird noch eine Zeit gehen.