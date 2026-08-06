Niedrigwasser
Chemiebranche warnt vor Produktionskürzungen
- Niedrigwasser gefährdet Chemieproduktion am Rhein
- Schäden von bis zu zwei Milliarden Euro drohen
- Investitionen in Wasserstraßen und Schiene gefordert
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutsche Chemieindustrie warnt vor Produktionskürzungen wegen des Niedrigwassers im Rhein und anderen Flüssen. "Wenn Schiffe weniger laden können oder ganz ausfallen, steigen Kosten, Lieferketten geraten unter Druck und es kommt zu Produktionseinschränkungen", sagte Wolfgang Große Entrup, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands VCI, der Deutschen Presse-Agentur.
Zwar seien Chemie- und Pharmaunternehmen auf Niedrigwasser vorbereitet, aber Notfallpläne ersetzten keine funktionierende Infrastruktur. "Der Investitionsstau bei den Wasserstraßen muss endlich weg", forderte er vor einer Fachkonferenz zum Niedrigwasser, zu der Verkehrsminister Steffen Bilger (CDU) heute in Bonn eingeladen hat.
Tiefer baggern allein reiche nicht, sagte Große Entrup. "Wenn kein Wasser da ist, hilft auch die tiefste Fahrrinne nicht". Deutschland brauche ein Verkehrsnetz, das auch in Extremlagen funktioniere: "robuste Wasserstraßen, leistungsfähige Schienen und Straßen und echte Ausweichmöglichkeiten für die Industrie."
Niedrigwasser könnte Wirtschaft Milliarden kosten
Das Niedrigwasser im Rhein, einer der wichtigsten Wasserstraßen Europas, und anderen Flüssen setzt der deutschen Wirtschaft zu. Schiffe können weniger laden, was die Transportkosten für die Industrie hoch treibt. Nach Schätzung des Kiel Instituts für Weltwirtschaft könnte das Niedrigwasser im dritten Quartal zwischen ein 1 und 2 Milliarden Euro an Wertschöpfung kosten und das Bruttoinlandsprodukt um 0,1 bis 0,2 Prozent dämpfen. Zum Vergleich: Im zweiten Quartal war die deutsche Wirtschaft um 0,2 Prozent gewachsen.
In der Chemie, wo Konzerne wie BASF , Evonik und Covestro am Rhein sitzen angesiedelt sind, werden Chemikalien in großem Stil übers Wasser transportiert - darunter Methanol oder Flüssiggase wie Butan, Propan und Ammoniak. 2024 wurden nach jüngsten Daten rund 20 Millionen Tonnen Chemie-Erzeugnisse per Binnenschiff befördert. BASF etwa transportiert 40 Prozent der Güter an seinem Stammwerk Ludwigshafen per Schiff und verlagert nun Güter teils auf Lkws und die Schiene.
Sanierung bei Bahn erschwert Verlagerung auf Schiene
Zwar sei die Industrie mit besseren Wasserstandprognosen und speziellen Schiffen für Niedrigwasser gerüstet, so der VCI. "Extrem niedrige Pegelstände beeinträchtigen die Schifffahrt jedoch weiterhin stark, was die Logistik erschwert und verteuert und besonders bei länger anhaltendem Extrem-Niedrigwasser zu Einschränkungen der Produktion führen kann."
Derzeit erschwere zudem die Generalsanierung der Bahnstrecke auf der rechten Rheinseite das Verlagern von Transporten auf die Schiene. Dadurch stünden zwischen Köln und dem Rhein-Main-Gebiet nur die zwei Gleise der linksrheinischen Strecke zur Verfügung, sonst seien es vier Gleise. Auf der anderen Seite steckt die Chemiebranche schon länger in der Krise, was die Produktion dämpft - so muss auch weniger transportiert werden.
Der VCI fordert schon länger das Beseitigen von Engstellen in der Rheinrinne, um Transporte per Schiff zu erleichtern. Komplexe Verfahren sowie Personalmangel in der Verwaltung verzögerten die erwartete Realisierung bis in die 2030er Jahre, kritisiert der Verband./als/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 50,73 auf Lang & Schwarz (05. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +3,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,05 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 45,27 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -21,14 %/+20,26 % bedeutet.
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Das Ganze könnte womöglich weniger als die Summe seiner Teile
sein. Auf den BASF-Konzern könnte diese etwas verdrehte Logik
zutreffen, denn nach Informationen aus Finanz- und
Unternehmenskreisen könnte die Agrarsparte des Konzerns beim
geplanten Börsengang auf eine Bewertung zwischen 20 und 30
Milliarden Euro kommen, wie das HANDELSBLATT (kostenpflichtig)
darlegt:
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/basf-konzern-strebt-beim-boersengang-der-agrarsparte-mega-bewertung-an/100238474.html
Grund für die verdrehte Logik ist, dass der BASF-Konzern beim Börsengang der Agrarsparte eine Mega-Bewertung anstrebt. Die Sparte soll 2027 an die Börse. In Finanzkreisen wird mit einer Bewertung zwischen 20 und 30 Milliarden Euro gerechnet – mehr als der Hälfte des Börsenwerts der gesamten BASF-Gruppe.
Da der gesamte Konzern derzeit an der Börse 42 Milliarden Euro wert ist, die Agrarsparte aber nur ein Sechstel zum Umsatz beisteuert, zeigt diese Bewertung vor allem eines: wie skeptisch Investoren dem BASF-Konglomerat aus Chemie, Kunststoff und Agrar gegenüberstehen…
Aktuell scheinen die Dividenden gesichert.