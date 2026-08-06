Studie
Taxibranche muss sich für digitale Angebote öffnen
- Taxi gilt Jüngeren als zu teuer und zu analog
- Ältere und Besserverdienende nutzen häufiger Taxis
- Apps und klare Preise prägen die Taxi-Zukunft
BERLIN (dpa-AFX) - Will die Taxibranche nicht weiter an Bedeutung verlieren, muss sie sich einer neuen Untersuchung zufolge schnell wandeln. Vor allem bei jüngeren Altersgruppen wird sie als zu teuer und als zu analog wahrgenommen, wie aus einer nicht repräsentativen Umfrage des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) hervorgeht. Demnach verbinden fast 40 Prozent der Befragten mit dem Taxi vor allem zu hohe Kosten.
Grundlage der WZB-Untersuchung sind zwei Umfragen unter Passanten sowie unter Taxi-Fahrgästen im Rhein-Main-Gebiet im Juni dieses Jahres mit insgesamt knapp 900 Befragten. Beide Umfragen sind nicht repräsentativ, die Ergebnisse können daher nur als Tendenzaussage für die Großstadtregion Frankfurt verstanden werden. Sie geben nach Darstellung der Autorinnen und des Autors aber erstmals einen empirischen Einblick in Motive für die Taxinutzung in Deutschland.
Verkehrsmittel der Älteren
Demnach ist das Taxi in der Rhein-Main-Region vor allem ein Verkehrsmittel der Älteren und Besserverdienenden. Jüngere Altersgruppen nutzten stärker Mietwagenplattformen wie Uber oder Bolt. "Es deutet sich an, dass dieses Verhalten auch im späteren Verlauf des Lebens nicht aufgegeben wird", schreiben die Autoren.
Wichtig bleibe für die Branche daher die Generation der sogenannten Babyboomer. In dem Papier sind damit die Geburtenjahrgänge 1955 bis 1965 gemeint. Sie seien für die Branche vor allem als "Transformationsmarkt" zu verstehen. Diese inzwischen ältere Generation habe eine große Vertrautheit und eine hohe Affinität zu digitalen Angeboten. Gemeint ist damit etwa das Bestellen von Taxis über Apps, bargeldloses Bezahlen und frühe Klarheit über den Fahrpreis.
"Die Zukunft des Taxis liegt nicht in einer Belebung tradierter Strukturen, sondern sie hängt von der Fähigkeit ab, sich als moderne, verlässliche und leicht zugängliche Mobilitätsdienstleistung zu positionieren", heißt es in dem Papier./maa/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Uber Technologies Aktie
Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,29 % und einem Kurs von 68,18 auf NYSE (06. August 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Uber Technologies Aktie um -3,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,40 %.
Die Marktkapitalisierung von Uber Technologies bezifferte sich zuletzt auf 120,14 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 405,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 810,00USD was eine Bandbreite von +61,34 %/+1.088,03 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Uber Technologies - A2PHHG - US90353T1007
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Uber Technologies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://rijnberkinvestinsights.substack.com/p/12x-fcf-for-a-future-multi-bagger?utm_source=%2Fsearch%2Fuber%2520tech&utm_medium=reader2
"Beginnen wir doch gleich mit dem Fazit… Uber ist eine der attraktivsten langfristigen Investitionsmöglichkeiten, die ich derzeit sehe. Das Unternehmen bietet eine seltene Kombination aus Größe, wieder beschleunigtem Wachstum, steigender Profitabilität, enormen Cashflows, massivem Wachstumspotenzial und einer Bewertung, die noch immer viel zu viel Skepsis hinsichtlich der Zukunft widerspiegelt.
Deshalb habe ich Uber zu meiner Position Nr. 1 im Portfolio gemacht – wohl meine aussichtsreichste Investition für das kommende Jahrzehnt.
Diese Überzeugung besteht trotz (oder gerade wegen) der jüngsten Kursentwicklung. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um rund 10 % und seit ihrem Allzeithoch im Oktober um mehr als 25 % gefallen, obwohl das Kerngeschäft, wie die jüngsten Ergebnisse belegen, hervorragend läuft. Daher hat sich die Diskrepanz zwischen Fundamentaldaten und Bewertung deutlich vergrößert, was meiner Ansicht nach ein zunehmend asymmetrisches Umfeld für langfristig orientierte Anleger schafft, die bereit sind, über kurzfristige Stimmungen hinauszublicken.
Uber hat letzte Woche seine Ergebnisse für das vierte Quartal veröffentlicht – und die waren sensationell. Der Umsatzanstieg hielt unvermindert an, wichtige operative Kennzahlen verbesserten sich und die Margen legten durchweg zu. Hier einige Fakten, die Sie berücksichtigen sollten:
- Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer wuchs so schnell wie seit 3,5 Jahren nicht mehr, und zwar trotz der bereits enormen globalen Reichweite von Uber.
- Das Umsatzwachstum blieb bei über 20 %, und die Bruttobuchungen verzeichneten das stärkste Wachstum seit fast drei Jahren.
- Der Lieferdienst verzeichnete das schnellste Buchungswachstum seit dem Höhepunkt der COVID-19-Pandemie.
- Sowohl die EBITDA-Marge als auch die Free-Cashflow-Marge stiegen im Jahresvergleich und im Quartalsvergleich.
Noch wichtiger ist, dass diese Ergebnisse die übergeordnete These untermauern. Uber hat eine einzigartige, ressourcenschonende Mobilitäts- und Lieferplattform aufgebaut, die den globalen Markt für Fahrdienste und Essenslieferungen dominiert – eine Position, die sich mit der Weiterentwicklung der Branche sogar noch verstärkt. Der Wettbewerbsvorteil von Uber basiert auf Netzwerkeffekten, einer unübertroffenen geografischen Dichte, Preissetzungsmacht, Daten und einem zweiseitigen Marktplatz, der sich nur äußerst schwer nachbilden lässt.
Darüber hinaus agiert das Unternehmen weiterhin in einem riesigen und noch weitgehend unerschlossenen Markt mit erheblichem Wachstumspotenzial für Nutzerbasis und Nutzungsintensität über viele Jahre. Dieses enorme Potenzial spiegelt sich zunehmend in den Zahlen wider. Trotz seiner globalen Präsenz gewinnt Uber weiterhin in rasantem Tempo Nutzer hinzu, während die Fahrtenhäufigkeit deutlich unter dem theoretischen Sättigungsniveau liegt. Mobilität und Lieferdienste werden immer häufiger genutzt, und stetige Verbesserungen bei Zuverlässigkeit, Preisgestaltung und Komfort tragen dazu bei, Ubers Bedeutung im Alltag weiter auszubauen. Der Anstieg der monatlich aktiven Nutzer im vierten Quartal ist keine Ausnahme, sondern verdeutlicht, dass Ubers Wachstumspotenzial in Jahrzehnten und nicht in Quartalen gemessen wird.
Aus dieser Perspektive ist das Unternehmen zwar noch nicht ausgereift, aber es handelt sich eindeutig um eine Wachstumsaktie mit jahrelangem, exponentiellem Wertzuwachs. Sie hat die Erwartungen seit geraumer Zeit übertroffen, und ich sehe keinen Grund, warum sich das ändern sollte.
Dies ist insbesondere im Kontext autonomer Fahrzeuge relevant: Uber muss keine eigene AV-Technologie entwickeln, um erfolgreich zu sein, und der Markt unterschätzt weiterhin den Wert von Nachfragebündelung, Routenplanung, Preisgestaltung und Kundenzugang in einer autonomen Zukunft. Mit zunehmender Autonomie ist Uber strukturell optimal aufgestellt, um als Schnittstelle zwischen Flotten und Fahrgästen zu fungieren und von niedrigeren Stückkosten und höheren Margen zu profitieren, ohne das Kapitalrisiko tragen zu müssen. Daher stellen autonome Fahrzeuge für Uber eine Billionen-Dollar-Chance dar, keine Bedrohung – aber darauf gehe ich später noch genauer ein!
Das Gesamtbild ist unübersehbar. Trotz klarer Anzeichen für ein wieder anziehendes Wachstum, steigende Margen, langfristige Perspektiven und wachsende Wettbewerbsvorteile wird Uber weiterhin so bewertet, als lägen die besten Zeiten hinter dem Unternehmen. Diese Einschätzung ist jedoch grundlegend falsch; das Gegenteil ist der Fall. Uber ist ein langfristig erfolgreicher Plattformanbieter, der auf höchstem Niveau agiert, dennoch wird die Aktie in einem Bereich gehandelt, der überverkauft und unterbewertet erscheint.
Selbst unter konservativen Annahmen sehe ich von hier aus einen realistischen Weg, wie sich das Geschäft in den nächsten drei Jahren verdoppeln und sich im Laufe des nächsten Jahrzehnts zu einem Vielfachen des Wertes entwickeln kann, nicht weil alles perfekt laufen muss, sondern weil der Markt immer noch deutlich unterschätzt, was Uber bereits geworden ist und welches Potenzial noch vor ihm liegt.
Soweit meine übergeordnete These. In der heutigen Analyse werde ich die Ergebnisse von Uber im vierten Quartal aufschlüsseln, die wahrgenommene Bedrohung – oder vielmehr Chance – durch autonomes Fahren detailliert neu bewerten und anschließend meine These, meine Wertschätzung und mein Rating entsprechend aktualisieren."