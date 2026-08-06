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    Commerzbank

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    Gute Zahlen und ungewisse Zukunft

    Für Sie zusammengefasst
    • Commerzbank verdoppelt im zweiten Quartal den Gewinn
    • Unicredit strebt die Kontrolle über die Bank an
    • Bund und Orlopp wollen die Unabhängigkeit sichern
    Commerzbank - Gute Zahlen und ungewisse Zukunft
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank hat im zweiten Quartal voraussichtlich deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor. Analysten gehen davon aus, dass sich der Überschuss im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast verdoppelt hat: von 462 Millionen auf 845 Millionen Euro. 2025 hatten Kosten für den Abbau Tausender Jobs den Gewinn geschmälert. Den jüngsten Zwischenbericht veröffentlicht die Bank an diesem Donnerstag (7.00 Uhr).

    Mit höheren Gewinnen wollte der Vorstand um Bettina Orlopp auch die Unabhängigkeit der zweitgrößten börsennotierten Bank Deutschlands sichern. Doch die italienische Großbank Unicredit hat inzwischen Zugriff auf fast die Hälfte der Aktien des Dax -Konzerns und erwartet nach jüngsten Aussagen eine baldige Kontrollübernahme bei dem Frankfurter Institut.

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    Commerzbank-Chefin Orlopp kündigte angesichts der neuen Mehrheitsverhältnisse vor wenigen Tagen an: "Über die kommenden Wochen und Monate werden Commerzbank und Unicredit Gespräche führen, um Schritt für Schritt festzulegen, wie wir weitermachen." Der Bund, der als Folge seiner Rettungsaktion während der Finanzkrise 2008/2009 noch gut zwölf Prozent der Anteile hält, hat dabei ein Wörtchen mitzureden./ben/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 26.215 auf Lang & Schwarz (05. August 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +5,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 44,28 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -5,78 %/+9,50 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erwartung starker Geschäftszahlen und weitere Kursgewinne bis über 40 Euro. Diskutiert werden die Übernahmepläne von UniCredit, ein möglicher höherer Angebotspreis sowie begrenztes Aktienangebot und steigender Übernahmedruck. Fundamental gilt die Commerzbank mit einem erwarteten KGV von etwa 8 bis 10 für 2027/2028 als günstig bewertet. Risiken sehen Anleger in Einflussnahme, Dividendenkürzungen und möglichen Kursrückgängen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Commerzbank Gute Zahlen und ungewisse Zukunft Die Commerzbank hat im zweiten Quartal voraussichtlich deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor. Analysten gehen davon aus, dass sich der Überschuss im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast verdoppelt hat: von 462 Millionen auf 845 Millionen Euro. …
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