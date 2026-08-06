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    Nabu veröffentlicht Kreuzfahrtranking 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Nabu veröffentlicht jährliches Reederei-Umweltranking
    • Havila und Hurtigruten lagen zuletzt an der Spitze
    • Weltweit 37,2 Millionen Kreuzfahrtpassagiere gestiegen
    Nabu veröffentlicht Kreuzfahrtranking 2026
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Umweltorganisation Nabu veröffentlicht am Donnerstag (10.30 Uhr) in Hamburg ihr jährliches Umweltranking der Kreuzfahrtreedereien. Im Zentrum der Bewertung stehen Faktoren wie der Verzicht auf Schweröl als Treibstoff, die Nutzung von Landstrom und Stickoxidkatalysatoren sowie Klima- und Effizienzmaßnahmen. Die Ergebnisse des Rankings ergeben sich aus den freiwilligen Angaben der mehr als einem Dutzend befragten Reedereien.

    Norwegische Anbieter Havila und Hurtigruten vorn

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    In den vergangenen Jahren behaupteten sich ganz vorn die norwegischen Kreuzfahrtanbieter Havila und Hurtigruten. Gute Plätze erreichten zuletzt auch die deutschen Anbieter Tui Cruises mit Mein Schiff sowie Aida Cruises, während Norwegian Cruise Line und Royal Caribbean auf hinteren Plätzen landeten. Immer wieder befragt, aber ohne Antwort blieben Phoenix Reisen und Viking Ocean Cruises.

    Kreuzfahrten erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit, gelten aber nach wie vor als eine der umweltschädlichsten Arten des Reisens. Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) befasst sich bereits seit 2011 intensiv mit den Umwelt- und Klimafolgen von Kreuzfahrtreisen. Damals gab es aber noch kein Ranking im heutigen Sinne.

    2011 noch Umwelt-Schmähpreis an Aida und TUI Cruises

    Stattdessen verlieh die Umweltorganisation den Schmähpreis "Dinosaurier des Jahres" 2011 an die Unternehmen Aida und TUI Cruises. Die Begründung damals: "Ihre angeblich "Weißen Flotten" sind in Wahrheit schmutzige Rußschleudern." Ein einziger Ozeanriese stoße auf einer Kreuzfahrt so viele Schadstoffe aus wie fünf Millionen Autos, hieß es.

    In den vergangenen Jahren hat sich die Umwelt- und Klimabilanz der Kreuzfahrtschiffe teils deutlich verbessert. Auf der anderen Seite steigt aber auch die Zahl der Reisen und Passagiere weiter an. Das Bremer Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik ging zuletzt davon aus, dass inzwischen mehr als 420 schwimmende Hotels über die Weltmeere schippern.

    Passagierzahl weltweit auf 37,2 Millionen gestiegen

    Die weltweite Passagierzahl auf Kreuzfahrtschiffen kletterte im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2024 um 7,5 Prozent auf 37,2 Millionen - nach Angaben des Branchenverbands Clia ein historischer Höchstwert. Auf Deutschland entfielen der Cruise Lines International Association (Clia) zufolge rund 2,8 Millionen Passagiere - ein Plus von zehn Prozent. Deutschland gilt nach den USA der zweitwichtigste Kreuzfahrtmarkt weltweit.

    Von einem der deutschen Kreuzfahrthäfen wie Bremerhaven, Hamburg, Kiel oder Rostock stachen nach Angaben des Statistischen Bundesamts im vergangenen Jahr rund 1,51 Millionen Menschen in See. Damit unternahmen von dort aus 4,1 Prozent mehr Urlauber eine Hochseekreuzfahrt als noch 2024./klm/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 282,4 auf Lang & Schwarz (05. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +5,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,96 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,2500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +28,19 %/+15,37 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile TUI-Aktie und mögliche Kursziele: Nach dem Rückgang auf 7,50 Euro und der Erholung über 7,70 Euro wird die Stabilität vor den Zahlen positiv bewertet. Als Kurstreiber gelten der sinkende Ölpreis und Short-Eindeckungen. Zugleich werden bei einer erneuten Belastung Kurse um 6 oder 5 Euro befürchtet. Die Aktie gilt als niedrig bewertet; sinkende Leerverkaufspositionen werden als positiv gewertet. Die Lufthansa-Gewinnwarnung und geopolitische Risiken belasten den Sektor.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TUI eingestellt.

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