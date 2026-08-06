Termine am 6. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 6. August ^

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Adecco, Q2-Zahlen

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Swiss Re, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Aareal Bank, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Commerzbank, Q2-Zahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Pk) 07:00 DEU: Aurubis, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q2-Zahlen (10.00 Pk)

07:00 DEU: PVA TePla, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Siemens, Q3-Zahlen (8.00 Pk, 9.30 Analystencall) 07:00 DEU: Aumovio, Q2-Zahlen (detailliert) (11.00 Pk) 07:00 DEU: Rational, Q2-Zahlen (15.00 Pk und Anaystencall) 07:00 DEU: Merck KGaA, Q2-Zahlen (9.30 Pk, 14.30 Analystencall) 07:00 DEU: Kontron, Q2-Zahlen (9.00 Analystencall)

07:00 BEL: KBC Group, Q2-Zahlen

07:00 LUX: SAF Holland, Q2-Zahlen

07:00 NOR: Nordic Semiconductor, Q2-Zahlen

07:15 CHE: Swisscom, Q2-Zahlen

07:30 DEU: 1&1, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Ionos, Q2-Zahlen (9.00 Analystencall)

07:30 DEU: Deutz, Q2-Zahlen (9.00 Call)

07:30 DEU: United Internet, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q2-Zahlen

07:30 DEU: ProSiebenSat1, Halbjahreszahlen (8.30 Pk)

07:30 DEU: SGL, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q2-zahlen

07:30 DEU: Scout24, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Renk, Q2-Zahlen (11.00 Analystencall)

07:30 DEU: Henkel, Halbjahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Pk) 07:30 DEU: Suss Mircotec, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Dürr AG, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: GFT, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Bericht zum 2. Quartal (detailliert) (14.00 Call) 07:50 DEU: Suss Microtec, Q2-Zahlen

08:00 DEU: OHB, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Diageo, Jahreszahlen und Strategie Update

08:00 GBR: Admiral, Halbjahreszahlen

08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Halbjahreszahlen 08:30 JPN: Nintendo, Q1-Zahlen

08:30 JPN: Softbank, Q1-zahlen

09:00 DEU: KSB, Halbjahreszahlen

13:00 USA: ConocoPhillips, Q2-Zahlen

14:00 USA: Fox Corp, Q4-Zahlen

17:40 ITA: Generali Group, Halbjahreszahlen

22:00 USA: Lyft, Q2-Zahlen

22:00 USA: Airbnb, Q2-Zahlen

22:00 USA: American International Group, Q2-Zahlen

22:00 USA: ResMed, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 6/26

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 5/26

08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 6/26

08:30 HUN: Industrieproduktion 6/26

09:00 CHE: Arbeitslosenquote 7/26

09:00 ESP: Industrieproduktion 6/26

10:00 ITA: Industrieproduktion 6/26

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 6/26

12:00 IRL: Arbeitslosenquote 7/26

14:30 USA: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Produktivität ex Agrar Q2/26 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: ISM Index Dienste 7/26



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Bundesverfassungsgericht entscheidet zu Fünf-Prozent-Hürde bei Bundestagswahl 2025

10:00 DEU: Pk Halbjahreszahlen 2026 der deutschen Luftverkehrswirtschaft Verband BDL

10:30 DEU: Pk Vorstellung Nabu-Kreuzfahrtranking 2026

Mit dem Ranking nimmt der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) auch in diesem Jahr die Klima- und Umweltbilanz der Kreuzfahrtbranche unter die Lupe.

13:30 DEU: Niedrigwasser-Spitzentreffen mit Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) + 15.00 Pressestatements

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