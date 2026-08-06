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    Deutsche Telekom stockt Aktienrückkauf 2026 um bis zu 3 Mrd. Euro auf

    Die Deutsche Telekom setzt ein starkes Signal an den Kapitalmarkt: Ein erweitertes Aktienrückkaufprogramm von bis zu 5 Milliarden Euro soll Kurs, Gewinn je Aktie und Aktionärswert stützen.

    Deutsche Telekom stockt Aktienrückkauf 2026 um bis zu 3 Mrd. Euro auf
    Foto: Deutsche Telekom
    • Die Deutsche Telekom erhöht ihr Aktienrückkaufprogramm 2026 um bis zu 3 Milliarden Euro bis zum Jahresende 2026.
    • Zusammen mit dem bereits laufenden Rückkauf über bis zu 2 Milliarden Euro können die Rückkäufe insgesamt bis zu 5 Milliarden Euro erreichen.
    • Grund für die Aufstockung sind die niedrige Bewertung der Aktie, die hohe Volatilität und die Möglichkeit, die Zahl der ausstehenden Aktien weiter zu reduzieren.
    • Der Rückkauf soll den Gewinn je Aktie erhöhen; laut Telekom bieten die Finanzergebnisse und Verschuldungsrelationen ausreichend finanziellen Spielraum.
    • Bis einschließlich 5. August 2026 wurden bereits rund 1,2 Milliarden Euro eingesetzt und etwa 42,1 Millionen Aktien zurückgekauft.
    • Die zusätzlichen Rückkäufe können zwischen dem 10. August und dem 22. Dezember 2026 in einer oder mehreren Tranchen erfolgen; die Aktien werden überwiegend eingezogen und teilweise für Mitarbeitervergütungen genutzt.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Deutsche Telekom ist am 06.08.2026.

    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 26.215,00PKT (-0,55 %).


    Deutsche Telekom

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    ISIN:DE0005557508WKN:555750
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