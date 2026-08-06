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    Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 53 KR: Das müssen Anleger jetzt wissen

    Oerlikon startet 2026 mit Rückenwind: kräftiges Wachstum, höhere Profitabilität, sinkende Schulden und eine geschärfte Segmentstruktur prägen das erste Halbjahr.

    Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 53 KR: Das müssen Anleger jetzt wissen
    Foto: Andrei Armiagov - stock.adobe.com
    • **Starkes Halbjahr 2026:** Der Bestellungseingang stieg auf CHF 920 Mio. (+19 % bei konstanten Wechselkursen), der Umsatz auf CHF 790 Mio. (+6,7 %). Im zweiten Quartal legten die Bestellungen um 20 % und der Umsatz um 8 % zu.
    • **Deutliche Profitabilitätsverbesserung:** Das operative EBITDA erhöhte sich auf CHF 156 Mio. gegenüber CHF 131 Mio. im Vorjahr; die operative EBITDA-Marge stieg von 16,7 % auf 19,7 %.
    • **Wachstumstreiber:** Besonders positiv entwickelten sich Luftfahrt, Energieerzeugung, Halbleiter und Allgemeine Industrie. Höhere Volumina, Materialpreise, Kostensenkungen und Standortoptimierungen unterstützten die Ergebnisse; der Automobilbereich belastete hingegen.
    • **Schuldenabbau erfolgreich:** Oerlikon reduzierte die Nettoverschuldung weiter und erreichte ein Verhältnis von Nettoverschuldung zu operativem EBITDA von 2,5x. Damit wurde das Jahresziel bereits ein halbes Jahr früher erreicht.
    • **Jahresprognose angehoben:** Für 2026 erwartet Oerlikon nun ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich (zuvor niedriger einstelliger Bereich) sowie eine operative EBITDA-Marge von 18,5–19,5 % statt zuvor rund 17,5 %. Voraussetzung sind weitgehend stabile Wolfram- und Yttriumpreise.
    • **Neue Segmentstruktur:** Nach dem Verkauf von Barmag im Februar 2026 berichtet Oerlikon künftig in den drei Segmenten **Coating Services**, **Materials & Equipment** sowie **Components**. Materials & Equipment entwickelte sich besonders dynamisch, während Components unter der schwachen Automobilnachfrage litt.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei OC Oerlikon Inc. Pfaeffikon ist am 06.08.2026.


    OC Oerlikon Inc. Pfaeffikon

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    ISIN:CH0000816824WKN:863037
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