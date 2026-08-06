Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 53 KR: Das müssen Anleger jetzt wissen
Oerlikon startet 2026 mit Rückenwind: kräftiges Wachstum, höhere Profitabilität, sinkende Schulden und eine geschärfte Segmentstruktur prägen das erste Halbjahr.
Foto: Andrei Armiagov - stock.adobe.com
- **Starkes Halbjahr 2026:** Der Bestellungseingang stieg auf CHF 920 Mio. (+19 % bei konstanten Wechselkursen), der Umsatz auf CHF 790 Mio. (+6,7 %). Im zweiten Quartal legten die Bestellungen um 20 % und der Umsatz um 8 % zu.
- **Deutliche Profitabilitätsverbesserung:** Das operative EBITDA erhöhte sich auf CHF 156 Mio. gegenüber CHF 131 Mio. im Vorjahr; die operative EBITDA-Marge stieg von 16,7 % auf 19,7 %.
- **Wachstumstreiber:** Besonders positiv entwickelten sich Luftfahrt, Energieerzeugung, Halbleiter und Allgemeine Industrie. Höhere Volumina, Materialpreise, Kostensenkungen und Standortoptimierungen unterstützten die Ergebnisse; der Automobilbereich belastete hingegen.
- **Schuldenabbau erfolgreich:** Oerlikon reduzierte die Nettoverschuldung weiter und erreichte ein Verhältnis von Nettoverschuldung zu operativem EBITDA von 2,5x. Damit wurde das Jahresziel bereits ein halbes Jahr früher erreicht.
- **Jahresprognose angehoben:** Für 2026 erwartet Oerlikon nun ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich (zuvor niedriger einstelliger Bereich) sowie eine operative EBITDA-Marge von 18,5–19,5 % statt zuvor rund 17,5 %. Voraussetzung sind weitgehend stabile Wolfram- und Yttriumpreise.
- **Neue Segmentstruktur:** Nach dem Verkauf von Barmag im Februar 2026 berichtet Oerlikon künftig in den drei Segmenten **Coating Services**, **Materials & Equipment** sowie **Components**. Materials & Equipment entwickelte sich besonders dynamisch, während Components unter der schwachen Automobilnachfrage litt.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei OC Oerlikon Inc. Pfaeffikon ist am 06.08.2026.
+3,56 %
+1,87 %
+12,32 %
+36,39 %
+37,40 %
+17,78 %
-48,20 %
-39,87 %
-97,62 %
Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte