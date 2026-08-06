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    Galenica bleibt auf Wachstumskurs – kontinuierlich und stabil

    Galenica setzt ihren Wachstumskurs fort: Im ersten Halbjahr 2026 legt der Gesundheitskonzern bei Umsatz, Ergebnis und Apothekenleistungen deutlich zu und bestätigt den Jahresausblick.

    Galenica bleibt auf Wachstumskurs – kontinuierlich und stabil
    Foto: adobe.stock.com
    • Galenica steigerte im 1. Halbjahr 2026 den Umsatz um 7,1 % auf CHF 2’136,5 Mio. und den adjustierten EBIT ebenfalls um 7,1 % auf CHF 117,7 Mio.; bereinigt um Sondereffekte betrug das EBIT-Wachstum 12,6 %.
    • Das Unternehmen bestätigt den Ausblick für 2026: erwartetes Umsatzwachstum von 5–7 %, Anstieg des adjustierten EBIT um 6–8 % und eine Dividende mindestens auf Vorjahresniveau.
    • Die Apotheken entwickelten sich positiv: Der Umsatz von «Pharmacies Omni-Channel» stieg um 6,2 % auf CHF 756,9 Mio.; das Apothekennetz wurde netto auf 384 Standorte erweitert.
    • Die Nachfrage nach kostenpflichtigen Gesundheitsdienstleistungen in Apotheken nahm um 27 % auf 193’000 Leistungen zu, darunter 25’000 Impfungen; GLP-1-Abnehmpräparate blieben ein wichtiger Wachstumstreiber.
    • Home Care und Diagnostics etablierten sich als bedeutende Wachstumstreiber: «Services & Production» wuchs um 9,4 % auf CHF 63,4 Mio., während Diagnostics CHF 62,2 Mio. Umsatz erzielte.
    • Galexis stärkte seine Position im Pharmagrosshandel: Der Bereich «Logistics & IT» wuchs um 4,2 % auf CHF 1’684,9 Mio.; im Apothekengeschäft legte der Umsatz um 6,3 % zu, während «Products & Brands» um 9,8 % zurückging.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Galenica ist am 06.08.2026.


    Galenica

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    ISIN:CH0360674466WKN:A2DN0K
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