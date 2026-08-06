Deutsche Telekom weitet Aktienrückkaufprogramm deutlich aus

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,61 % und einem Kurs von 27,49 auf Lang & Schwarz (05. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +0,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,30 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 137,74 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +28,25 %/+42,50 % bedeutet.