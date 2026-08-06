JEFFERIES stuft Vonovia auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vonovia von 30 auf 28,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. "Ein neues Quartal, dieselbe Frustration", schrieb Pierre-Emmanuel Clouard am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht. Auch wenn das Ziel für das organische Mietwachstum nur moderat gesenkt worden sei, es helfe der Anlagestory natürlich nicht. Das Ergebnisziel für das Gesamtjahr hänge zudem noch stärker von mehr Dynamik im Verkauf von Wohnungen und Einfamilienhäusern sowie dem Entwicklungsgeschäft im zweiten Halbjahr ab. Die Ziele blieben allerdings erreichbar./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 10:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 10:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,24 % und einem Kurs von 21,17EUR auf Lang & Schwarz (05. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Pierre-Emmanuel Clouard
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28,50
Kursziel alt: 30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Pierre-Emmanuel Clouard
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28,50
Kursziel alt: 30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte