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    Kontron AG Q2 Results: Full-Year Forecast Confirmed

    In Q2 2026, the company delivered solid top-line expansion, stronger profitability, and a record order backlog, while advancing its GreenTec restructuring.

    Kontron AG Q2 Results: Full-Year Forecast Confirmed
    Foto: adobe.stock.com
    • **Q2 2026 revenue** reached EUR 373.4 million, while adjusted EBITDA rose to EUR 54.7 million from EUR 45.6 million in the prior year.
    • **First-half revenue** totaled EUR 737.1 million, with adjusted EBITDA increasing to EUR 100.8 million and adjusted net income after minorities reaching EUR 48.8 million, or EUR 0.78 per share.
    • **Core business growth remained strong:** Cybersolutions grew 16.3%, Aerospace & Defense 31.8%, and Transportation 11.0%; GreenTec revenue declined 42.8%.
    • **Order backlog hit a record EUR 2.75 billion**, up from EUR 2.495 billion at the end of 2025; the Q2 book-to-bill ratio was 1.55.
    • **GreenTec restructuring is progressing:** 424 of the planned 500 job reductions have been completed or agreed, with annual savings of more than EUR 30 million expected to be fully realized from 2027.
    • **Full-year 2026 guidance was confirmed:** revenue is expected to be slightly above EUR 1.607 billion, implying around 8% organic growth excluding divested businesses, while adjusted EBITDA is projected at EUR 225 million before approximately EUR 25 million in restructuring costs.

    The next important date, Publication of the semi-annual financial report, at Kontron is on 06.08.2026.

    At this time, the index SDAX was at 18.559,42PKT (-0,62 %).


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    ISIN:AT0000A0E9W5WKN:A0X9EJ
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    Kontron AG Q2 Results: Full-Year Forecast Confirmed In Q2 2026, the company delivered solid top-line expansion, stronger profitability, and a record order backlog, while advancing its GreenTec restructuring.
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