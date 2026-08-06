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    Kontron AG: Starke Q2-Zahlen – Gesamtjahresprognose bestätigt

    Kontron setzt seinen Wachstumskurs fort: Starke Quartalszahlen, Rekordauftragsbestand und eine nahezu abgeschlossene Restrukturierung prägen das erste Halbjahr 2026.

    Kontron AG: Starke Q2-Zahlen – Gesamtjahresprognose bestätigt
    Foto: adobe.stock.com
    • **Q2 2026:** Umsatz von 373,4 Mio. Euro und bereinigtes EBITDA von 54,7 Mio. Euro; damit lag das EBITDA deutlich über dem Vorjahreswert von 45,6 Mio. Euro.
    • **Erstes Halbjahr 2026:** Der Umsatz stieg auf 737,1 Mio. Euro, das bereinigte EBITDA auf 100,8 Mio. Euro. Das bereinigte Konzernergebnis nach Minderheiten betrug 48,8 Mio. Euro bzw. 0,78 Euro je Aktie.
    • **Segmententwicklung:** Besonders stark wuchsen Cybersolutions (+16,3 %), Aerospace & Defense (+31,8 %) und Transportation (+11,0 %); GreenTec verzeichnete hingegen einen Umsatzrückgang von 42,8 %.
    • **Restrukturierung bei GreenTec:** Von geplanten 500 Stellenstreichungen sind bereits 424 abgeschlossen oder vereinbart. Das Programm soll im dritten Quartal 2026 beendet werden und ab 2027 jährlich mehr als 30 Mio. Euro einsparen.
    • **Auftragslage:** Der Auftragsbestand erreichte mit 2,75 Mrd. Euro ein Rekordniveau; die Book-to-Bill-Ratio lag im zweiten Quartal bei 1,55 und signalisiert eine hohe Nachfrage.
    • **Jahresprognose bestätigt:** Für 2026 erwartet Kontron weiterhin einen Umsatz leicht über 1,607 Mrd. Euro sowie ein bereinigtes EBITDA von 225 Mio. Euro vor Restrukturierungskosten von rund 25 Mio. Euro.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Kontron ist am 06.08.2026.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.559,42PKT (-0,62 %).


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