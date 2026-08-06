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    PVA TePla: Auftragseingang stark, Geschäft zieht im Q2 2026 an

    Starker Auftragsschub, moderates Umsatzplus und ein noch schwaches, aber sich erholendes Ergebnis prägen das erste Halbjahr 2026 und geben den Takt für den weiteren Jahresverlauf vor.

    PVA TePla: Auftragseingang stark, Geschäft zieht im Q2 2026 an
    Foto: adobe.stock.com
    • Auftragseingang im ersten Halbjahr 2026 um 80 % auf 186,7 Mio. Euro gestiegen; die Book-to-Bill-Ratio erhöhte sich auf 1,55.
    • Konzernumsatz leicht auf 120,5 Mio. Euro erhöht; im zweiten Quartal stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 8 % auf 65,7 Mio. Euro.
    • EBITDA im ersten Halbjahr sank auf 4,4 Mio. Euro nach 14,9 Mio. Euro im Vorjahr, verbesserte sich jedoch im zweiten Quartal auf 3,0 Mio. Euro.
    • Beide Segmente verzeichneten eine hohe Nachfrage: Metrology steigerte den Auftragseingang auf 97,7 Mio. Euro, Material Solutions auf 89,0 Mio. Euro.
    • Asien war die wichtigste Nachfrageregion und stand für 114,8 Mio. Euro beziehungsweise 61 % des gesamten Auftragseingangs.
    • Die Prognose für 2026 wurde bestätigt; Umsatz und Ergebnis sollen sich im Jahresverlauf schrittweise verbessern, wobei das EBITDA am unteren Ende der Spanne von 26 bis 31 Mio. Euro erwartet wird.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei PVA TePla ist am 06.08.2026.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.559,42PKT (-0,62 %).


    PVA TePla

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    ISIN:DE0007461006WKN:746100
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