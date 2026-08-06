PVA TePla Posts Strong Orders and Better Q2 2026 Performance
PVA TePla delivered a surge in orders and solid revenue growth in H1 2026, with Asia driving demand and metrology capacity booked out well into 2027.
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- Order intake increased by 80% year-on-year to EUR 186.7 million in H1 2026, with the book-to-bill ratio rising to 1.55 from 0.87.
- Consolidated revenue edged up to EUR 120.5 million, while Q2 revenue grew 8% year-on-year to EUR 65.7 million; EBITDA improved to EUR 3.0 million in Q2, but reached only EUR 4.4 million for H1.
- Both business segments contributed strongly to order growth: Metrology orders rose to EUR 97.7 million and Material Solutions orders to EUR 89.0 million.
- Metrology revenue increased 20% to EUR 53.0 million, driven by demand for ultrasound inspection systems, while Material Solutions revenue declined to EUR 67.6 million.
- Asia accounted for EUR 114.8 million, or 61%, of total order intake; strong long-term demand has already filled existing metrology capacity through mid-2027.
- PVA TePla confirmed its 2026 guidance, expecting gradual improvement in the second half—particularly in Q4—but now anticipates EBITDA in the lower half of the EUR 26–31 million target range due to one-time effects and upfront investments.
The next important date, Publication of the semi-annual financial report, at PVA TePla is on 06.08.2026.
At this time, the index SDAX was at 18.559,42PKT (-0,62 %).
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