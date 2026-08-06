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    Westwing Surges 15% GMV Growth in Q2 2026 Despite Macro Headwinds

    Westwing delivered solid Q2 2026 growth in a challenging environment, expanding across Europe while navigating margin pressure and major tech upgrades.

    Westwing Surges 15% GMV Growth in Q2 2026 Despite Macro Headwinds
    Foto: adobe.stock.com
    • Westwing’s Q2 2026 GMV increased by 15% year over year to EUR 127 million, while revenue rose 14% to EUR 113 million, driven by international expansion and recurring sales events.
    • The International segment grew particularly strongly, with GMV up 22% and revenue up 19%; active customers increased by 13% to 1.324 million.
    • Adjusted EBITDA declined to EUR 5.4 million from EUR 6.2 million, resulting in a 4.8% margin due to macroeconomic margin pressure and one-off costs from software-system migration.
    • Free cash flow was negative at EUR -9.4 million, mainly due to EUR 9.5 million in stock-option settlements; net cash nevertheless remained strong at EUR 68 million.
    • Westwing expanded to Estonia, Latvia and Lithuania, bringing its presence to 26 countries, opened or relocated stores in Frankfurt and Munich, and completed its transition to SaaS-based order and warehouse management systems.
    • The company confirmed its FY 2026 guidance of EUR 470–495 million in revenue and EUR 36–48 million in adjusted EBITDA, currently expecting revenue in the upper half of the range.

    The next important date, Publication of the 2026 half-year financial report., at Westwing is on 06.08.2026.


    Westwing

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    ISIN:DE000A2N4H07WKN:A2N4H0
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