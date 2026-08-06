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    Westwing steigert GMV im Q2 trotz schwierigem Umfeld um 15 %

    Westwing wächst international kräftig, kämpft jedoch mit Margendruck und Investitionen. Trotz rückläufiger Profitabilität bleibt die Finanzbasis solide und der Ausblick zuversichtlich.

    Westwing steigert GMV im Q2 trotz schwierigem Umfeld um 15 %
    Foto: adobe.stock.com
    • Im zweiten Quartal 2026 stieg das Bruttowarenvolumen (GMV) um 15 % auf 127 Mio. Euro; der Umsatz erhöhte sich um 14 % auf 113 Mio. Euro.
    • Das Wachstum wurde von der Expansion in neue Länder und erfolgreichen wiederkehrenden Sales-Events getragen; das internationale GMV legte um 22 % zu, im DACH-Segment um 9 %.
    • Das bereinigte EBITDA sank auf 5,4 Mio. Euro nach 6,2 Mio. Euro im Vorjahr; die Marge ging auf 4,8 % zurück, vor allem wegen Margendrucks, höherer Transportkosten und einmaliger Kosten der Softwareumstellung.
    • Der Free Cashflow betrug minus 9,4 Mio. Euro, belastet durch 9,5 Mio. Euro für die Abwicklung älterer Aktienoptionsprogramme; die Netto-Cash-Position blieb mit 68 Mio. Euro dennoch solide.
    • Westwing expandierte nach Estland, Lettland und Litauen und ist nun in 26 Ländern aktiv; außerdem wurden Stores in Frankfurt und München eröffnet beziehungsweise verlegt und die Umstellung auf SaaS-Systeme abgeschlossen.
    • Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: Erwartet werden 470 bis 495 Mio. Euro Umsatz und ein bereinigtes EBITDA von 36 bis 48 Mio. Euro; beim Umsatz rechnet das Management mit der oberen Hälfte der Prognosespanne.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2026, bei Westwing ist am 06.08.2026.


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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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