Westwing steigert GMV im Q2 trotz schwierigem Umfeld um 15 %
Westwing wächst international kräftig, kämpft jedoch mit Margendruck und Investitionen. Trotz rückläufiger Profitabilität bleibt die Finanzbasis solide und der Ausblick zuversichtlich.
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- Im zweiten Quartal 2026 stieg das Bruttowarenvolumen (GMV) um 15 % auf 127 Mio. Euro; der Umsatz erhöhte sich um 14 % auf 113 Mio. Euro.
- Das Wachstum wurde von der Expansion in neue Länder und erfolgreichen wiederkehrenden Sales-Events getragen; das internationale GMV legte um 22 % zu, im DACH-Segment um 9 %.
- Das bereinigte EBITDA sank auf 5,4 Mio. Euro nach 6,2 Mio. Euro im Vorjahr; die Marge ging auf 4,8 % zurück, vor allem wegen Margendrucks, höherer Transportkosten und einmaliger Kosten der Softwareumstellung.
- Der Free Cashflow betrug minus 9,4 Mio. Euro, belastet durch 9,5 Mio. Euro für die Abwicklung älterer Aktienoptionsprogramme; die Netto-Cash-Position blieb mit 68 Mio. Euro dennoch solide.
- Westwing expandierte nach Estland, Lettland und Litauen und ist nun in 26 Ländern aktiv; außerdem wurden Stores in Frankfurt und München eröffnet beziehungsweise verlegt und die Umstellung auf SaaS-Systeme abgeschlossen.
- Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: Erwartet werden 470 bis 495 Mio. Euro Umsatz und ein bereinigtes EBITDA von 36 bis 48 Mio. Euro; beim Umsatz rechnet das Management mit der oberen Hälfte der Prognosespanne.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2026, bei Westwing ist am 06.08.2026.
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