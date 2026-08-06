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    Swiss Re: Halbjahresgewinn 2026 steigt um 9 % auf 2,8 Mrd. USD

    Swiss Re legt im ersten Halbjahr 2026 kräftig zu: höhere Gewinne in allen Sparten, bessere Schaden-Kosten-Quoten und starke Kapitalbasis untermauern den Wachstumskurs.

    Swiss Re: Halbjahresgewinn 2026 steigt um 9 % auf 2,8 Mrd. USD
    Foto: Ennio Leanza - dpa
    • Swiss Re steigerte den Gewinn im ersten Halbjahr 2026 um 9 % auf 2,8 Mrd. USD und liegt damit auf Kurs zum Jahresziel von 4,5 Mrd. USD.
    • P&C Re erhöhte den Gewinn um 18 % auf 1,4 Mrd. USD; der Schaden-Kosten-Satz verbesserte sich deutlich von 81,1 % auf 76,7 %.
    • Corporate Solutions steigerte den Gewinn um 14 % auf 490 Mio. USD und senkte den Schaden-Kosten-Satz von 88,2 % auf 86,1 %; neue Partnerschaften in Indien und Mexiko sollen das Wachstum fördern.
    • L&H Re erhöhte den Gewinn um 21 % auf 1,0 Mrd. USD, unterstützt durch solide Margen im Bestandsgeschäft und eine günstige Sterblichkeitsentwicklung in den USA.
    • Die Kapitalanlagen erzielten eine Rendite von 4,0 % bei einer Umlaufrendite von 4,2 %; die geschätzte SST-Quote lag mit 264 % über der Zielspanne von 200–250 %.
    • Swiss Re hebt das Kostensenkungsziel auf 500 Mio. USD bis 2028 an; zudem übernimmt Velina Peneva ab 1. Oktober 2026 die Leitung von L&H Re und Martin Zingg wird Group CIO.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Swiss Re ist am 06.08.2026.

    Der Kurs von Swiss Re lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 146,18EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    23 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 145,13EUR das entspricht einem Minus von -0,72 % seit der Veröffentlichung.


    Swiss Re

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    ISIN:CH0126881561WKN:A1H81M
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