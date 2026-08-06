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    Aurubis hebt nach starkem Q3 Jahresprognose ans obere Ende

    Aurubis legt kräftig zu: Deutlich höheres operatives Ergebnis, starke Auslastung und neue Recyclingkapazitäten treiben den Konzern an die Spitze seiner Prognosespanne.

    Aurubis hebt nach starkem Q3 Jahresprognose ans obere Ende
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com
    • Aurubis steigerte das operative EBT nach neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 um 31 % auf 374 Mio. €; das operative EBITDA erhöhte sich auf 570 Mio. €.
    • Im dritten Quartal stieg das operative EBT auf 149 Mio. € – deutlich über dem Vorquartal mit 121 Mio. € und dem Vorjahresquartal mit 57 Mio. €.
    • Wachstumstreiber waren eine hohe Produktionsauslastung, höhere Metallpreise – insbesondere bei Edelmetallen –, bessere Schwefelsäureerlöse sowie höhere Einnahmen aus Recycling- und Kupferprodukten.
    • Aurubis bestätigt die Jahresprognose von 425 bis 525 Mio. € operativem EBT und erwartet nun ein Ergebnis am oberen Ende der Prognosespanne; der operative ROCE soll 10 bis 12 % erreichen.
    • Rund 90 % des strategischen Investitionsprogramms von 1,7 Mrd. € sind umgesetzt. In Hamburg wurde die 190-Mio.-€-Recyclinganlage Complex Recycling in Betrieb genommen.
    • Der Hochlauf von Aurubis Richmond in den USA verzögert sich; in Bulgarien steht die Erweiterung der Kupferelektrolyse kurz vor der Inbetriebnahme und erhöht die Kapazität um 50 % auf 340.000 Tonnen raffiniertes Kupfer.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Aurubis ist am 06.08.2026.

    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.491,35PKT (-0,68 %).


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