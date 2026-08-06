Aumovio will überschüssige Mittel für Aktienrückkäufe ausgeben
- Aumovio plant Aktienrückkäufe aus freien Mitteln
- Neue Strategie stärkt Beteiligung der Aktionäre
- Dividendenziel bleibt bei zehn bis dreißig Prozent
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Aumovio will künftig freie Finanzmittel nach Dividendenzahlungen und nach Ausgaben für Zukäufe in Aktienrückkäufe stecken. Die neue Kapitalallokationsstrategie ziele darauf ab, Aktionäre angemessen am Unternehmenserfolg zu beteiligen, hieß es am Donnerstag vom MDax -Unternehmen aus Frankfurt. Details werden im Laufe des Vormittags erwartet. Aumovio hatte sich bisher lediglich zum Ziel gesetzt, mittelfristig 10 bis 30 Prozent des Nettogewinns als Dividende auszuzahlen. Die vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal sowie die Ende Juli gesenkte Jahresprognose bestätigte das Unternehmen./men/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUMOVIO Aktie
Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 32.567 auf Ariva Indikation (05. August 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUMOVIO Aktie um +5,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,65 %.
Die Marktkapitalisierung von AUMOVIO bezifferte sich zuletzt auf 3,86 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,56EUR. Von den letzten 9 Analysten der AUMOVIO Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -4,34 %/+56,07 % bedeutet.
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Aber ein paar Fonds/ETFs, die den MDAX abbilden, werden wohl noch zugreifen müssen.
Aumovio bleibt aus meiner Sicht einer der Automobilzulieferer, die gegenüber anderen attraktiv aufgestellt sind, egal ob nun Verbrenner länger bleiben wird oder ob E-Autos schneller auf den Markt drängen (und ich meine nicht nur BRD)
Die interessanteste DD Meldung betrifft aber doch Schaefflers Beteiligungsvehikel IHO: "Verpfändung von 32.995.229 Aktien der AUMOVIO SE im Rahmen eines Kreditgeschäfts".
Bankengemäß mit 70% (obere Grenze, könnte auch niedriger liegen) bewertet beträgt, würde das Kreditgeschäft somit eine knappe Milliarde betragen!
Spannend finde ich nur die Erstnotierungen des Kurses (steuerliche Interesse der Aktionäre?) und die Kursentwicklung der ersten Tage (geprägt vom Abverkauf der Fonds, die den DAX abbilden).
Den wirklichen Wert, der der Aktie zugemessen wird, sehen wir dann in den kommenden Wochen.