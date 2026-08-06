Aumovio will überschüssige Mittel für Aktienrückkäufe ausgeben

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUMOVIO Aktie

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 32.567 auf Ariva Indikation (05. August 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUMOVIO Aktie um +5,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,65 %.

Die Marktkapitalisierung von AUMOVIO bezifferte sich zuletzt auf 3,86 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,56EUR. Von den letzten 9 Analysten der AUMOVIO Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -4,34 %/+56,07 % bedeutet.