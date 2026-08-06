Deutsche Telekom verdient operativ mehr - Barmittel-Prognose leicht angehoben
- Telekom hebt Free-Cashflow-Ausblick leicht an
- US-Tochter treibt Wachstum und Prognose weiter
- Umsatz steigt, Gewinn sinkt wegen US-Integration
BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom hat im zweiten Quartal weiter vom Wachstum der US-Tochter profitiert und ihren Barmittel-Ausblick für das Gesamtjahr leicht angehoben. Konzern-Chef Tim Höttges erwartet hier nun einen freien Mittelzufluss (Free Cashflow AL) von rund 20 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Bonn mitteilte. Zuvor hatte die Prognose für diesen Wert bei mehr als 19,8 Milliarden Euro gelegen. Grund ist, dass die US-Tochter ihre Prognose zuvor auch leicht angehoben hatte. Beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda AL) werden auf Basis konstanter Wechselkurse weiter rund 47,5 Milliarden Euro angepeilt.
Im zweiten Quartal verbesserte sich der Umsatz um etwas mehr als vier Prozent auf rund 29,9 Milliarden Euro. Dies liegt im Rahmen der Markterwartungen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten (Ebitda AL) kletterte um 7,5 Prozent auf 11,8 Milliarden Euro. Experten hatten hier einen Tick weniger erwartet. Unter dem Strich verdiente der Konzern mit rund 2,5 Milliarden Euro rund sechs Prozent weniger als im Vorjahr. Hauptgrund für den Gewinnrückgang waren Integrationskosten für UScellular bei T-Mobile US./err/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,61 % und einem Kurs von 27,49 auf Lang & Schwarz (05. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +0,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,30 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 137,74 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +28,37 %/+42,63 % bedeutet.
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Das ist wohl weniger die Vorfreude auf die Q2 Zahlen als die Erleichterung über eine wohl nicht stattfindende Fusion mit TMUS.
Vielleicht mal ein paar Fakten zu SPCX in chronologischer Reihenfolge:
- „As of March 31, 2026, we had total principal indebtedness outstanding of $29,132 million .“; Cash and cash equivalents $ 15,852
- „As of April 30, 2026, we had$20,000 millionof borrowings outstanding under the SpaceX Bridge Loan“
- „The issuance of all shares closed on June 15, 2026, bringing the gross proceeds from the initial public offering to SpaceX to approximately $85.7 billion.“
- „SPACEX ANNOUNCES PRICING OF $25 BILLION INAUGURAL BOND ISSUANCE (June 23, 2026) „SpaceX intends to use the net proceeds from the Notes Offering to repay the outstanding borrowings under its bridge loan facility in full, to pay related fees and expenses, and any remaining amount for general corporate purposes.“
(Quellen: Prospekt & PR zum Bond)
Bei dem aktuellen Cashburn von Finanzkraft zu sprechen ist schon ziemlich realitätsfern. Bei SPCX geht es aktuell nur darum die nächsten Quartale durchzuhalten.
Und das TMUS einen FCF von über 18mrd$ generiert spielt keine Rolle? Das zeigt wieder eine Menge Ahnungslosigkeit! Von den technischen Problemen/Herausforderungen bei SPCX will ich gar nicht erst anfangen.
Das Damoklesschwert eines DTE-TMUS Mergers ist offensichtlich auch vom Tisch:
Richtig lustig wird's wenn SpaceX bei den C-Band-Auktionen nächstes Jahr in USA alles aufkauft mit seiner Finanzkraft.