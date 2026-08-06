Zoll-Rückzahlung bringt Rational mehr Gewinn - Jahresziele bestätigt

Hallo zusammen,

das Geschäftsmodell und die starke Marktstellung von Rational dürften hier im Thread hinreichend bekannt sein. Ein Blick auf die fundamentale Entwicklung zeigt, dass das Unternehmen operativ nach wie vor sehr solide aufgestellt ist.

Interessant ist aktuell jedoch die Bewertung infolge der jüngsten Kursschwäche. Auf Sicht von einem sowie fünf Jahren notiert die Aktie mit rund 9 % im Minus. Durch diesen Rücksetzer ist die Dividendenrendite – unter Berücksichtigung der für Rational üblichen Sonderausschüttungen – inzwischen auf über 3 % gestiegen (aktuell 3,07 % zum Stand 03.06.26). Für diesen Qualitätswert ist das historisch ein eher seltenes Niveau.

Die wesentlichen Kennzahlen Überblick:

Dividendenwachstum: Das Dividendenwachstum über 10 Jahre (CAGR) liegt bei konstanten 8,5 % p.a. Kontinuität: Seit 5 Jahren gab es keine Kürzung, die Ausschüttung wurde in diesem Zeitraum gesteigert. FCF-Payout: Die Payout-Quote bezogen auf den Free Cashflow (FCF) beträgt 90,3 %. Das ist zwar hoch, spiegelt aber das kapitaleffiziente Modell und die wiederkehrenden Erlöse aus dem Service- und Chemiegeschäft (Reinigungstabs) wider.

Die Gründe für die zögerliche Kursentwicklung sind durchaus nachvollziehbar. Die Gastronomiebranche bleibt zyklisch, und im reifen Kernsegment der Kombidämpfer rückt das Thema Marktsättigung in den etablierten Märkten näher. Zukünftiges Wachstum muss daher verstärkt über die iVario-Reihe, Neuentwicklungen wie den iHexagon oder die weitere internationale Expansion realisiert werden.

Für langfristig orientierte Dividendeninvestoren könnte das aktuelle Bewertungsniveau dennoch einen Blick wert sein.

Wie schätzt ihr die Situation momentan ein? Reicht euch der Rücksetzer für einen Einstieg bzw. Nachkauf, oder seht ihr das Chance-Risiko-Verhältnis angesichts der Wachstumsrisiken weiterhin kritisch?