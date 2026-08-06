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    Zoll-Rückzahlung bringt Rational mehr Gewinn - Jahresziele bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Rational steigert den Gewinn dank Zollrückzahlungen
    • Umsatz wächst um vier Prozent auf 324 Mio. Euro
    • Jahresziele 2026 trotz höherer Kosten bestätigt
    Zoll-Rückzahlung bringt Rational mehr Gewinn - Jahresziele bestätigt
    Foto: Rational AG

    LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Großküchenhersteller Rational hat im zweiten Quartal überraschend stark von zurückerstatteten Zöllen der USA profitiert. Während der Umsatz im Jahresvergleich nur um vier Prozent auf knapp 324 Millionen Euro stieg, sprang der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 16 Prozent auf 94 Millionen Euro nach oben. Vorstandschef Peter Stadelmann sieht das Unternehmen dank eines gestiegenen Auftragsbestands auf gutem Weg zu einem nachhaltigen Wachstum im zweiten Halbjahr und bestätigte seine Ziele für 2026.

    Dank der Rückzahlung der Zölle sprang die operative Marge im zweiten Quartal von 26,1 auf 29 Prozent, wie Rational am Donnerstag in Landsberg am Lech mitteilte. Damit übertraf das Unternehmen die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Auch der Überschuss legte stärker zu als gedacht, nämlich um 15 Prozent auf 73 Millionen Euro.

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    "Die Zollrückerstattung wirkt sich in diesem Jahr positiv auf unsere Ergebnisentwicklung aus und schafft zusätzlichen Spielraum, um die derzeitigen Belastungen aus höheren Material-, Logistik- und Zollkosten abzufedern", sagte Finanzchef Jörg Walter. Für das Gesamtjahr rechnet das Management jedoch weiter mit einer operativen Marge von 25 bis 26 Prozent. In den ersten sechs Monaten lag sie mit 26,5 Prozent oberhalb dieser Spanne./stw/jsl/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rational Aktie

    Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 683,8 auf Lang & Schwarz (05. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rational Aktie um +1,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rational bezifferte sich zuletzt auf 7,73 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 857,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 680,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.050,00EUR was eine Bandbreite von -0,07 %/+54,30 % bedeutet.





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