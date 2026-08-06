Carl Zeiss Meditec: Umsatz nach 9 Monaten 2025/26 währungsbereinigt stabil
Carl Zeiss Meditec erlebt ein herausforderndes Geschäftsjahr: Umsatz nahezu stabil, Profitabilität unter Druck, Regionen und Sparten entwickeln sich unterschiedlich.
Foto: Carl Zeiss Meditec AG
- **Umsatz:** Carl Zeiss Meditec erzielte nach neun Monaten 2025/26 einen Umsatz von **1.553,7 Mio. €**, nominal **-2,9 %** gegenüber dem Vorjahr; währungsbereinigt blieb die Entwicklung nahezu stabil.
- **Profitabilität:** Das bereinigte EBITA sank auf **124,5 Mio. €** (Vorjahr: 177,0 Mio. €), die bereinigte EBITA-Marge auf **8,0 %** nach 11,1 % im Vorjahr.
- **Geschäftsbereiche:** Der Umsatz der Ophthalmologie ging um **4,8 %** auf 1.191,4 Mio. € zurück, während Microsurgery um **3,8 %** auf 362,3 Mio. € wuchs – vor allem dank starker Auslieferungen neurochirurgischer Operationsmikroskope.
- **Regionen:** EMEA verzeichnete ein Umsatzwachstum von **5,4 %**, Americas lag nominal **2,6 %** zurück, währungsbereinigt jedoch **3,6 %** im Plus. APAC entwickelte sich mit einem Rückgang von **8,7 %** besonders schwach, insbesondere wegen geringerer Umsätze in China, Japan und Südkorea.
- **Belastungsfaktoren:** Negative Währungseffekte, ein schwächeres Verbrauchsmaterialiengeschäft, Sonderaufwendungen sowie höhere Forschungs- und Verwaltungskosten drückten auf das Ergebnis; die Bruttomarge fiel auf **51,0 %**.
- **Ausblick:** Für 2025/26 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von **2,15 bis 2,20 Mrd. €** und eine bereinigte EBITA-Marge von **8 bis 10 %**. Zudem wird im Bereich Ophthalmology eine Goodwill-Wertminderung von rund **150 Mio. €** erwartet.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Carl Zeiss Meditec ist am 06.08.2026.
Der Kurs von Carl Zeiss Meditec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 30,33EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,03 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 30,38EUR das entspricht einem Plus von +0,16 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.559,42PKT (-0,62 %).
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