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    Rational: 8 % organisches Wachstum im 1. Halbjahr 2026

    RATIONAL setzt seinen Wachstumskurs fort: Steigende Umsätze, höhere Margen und starke Impulse aus Europa prägen das erste Halbjahr 2026.

    Rational: 8 % organisches Wachstum im 1. Halbjahr 2026
    Foto: Rational AG
    • RATIONAL steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um 6 % auf 641,5 Mio. Euro; organisch bzw. währungsbereinigt betrug das Wachstum rund 8 %.
    • Das EBIT erhöhte sich um 11 % auf 169,9 Mio. Euro, die EBIT-Marge stieg auf 26,5 % nach 25,3 % im Vorjahreszeitraum.
    • Eine Erstattung von US-IEEPA-Zöllen in Höhe von rund 14 Mio. Euro unterstützte die Profitabilität; im zweiten Quartal lag die EBIT-Marge dadurch bei 29,0 %.
    • Wichtigste Wachstumstreiber waren Europa mit jeweils 9 % Umsatzwachstum in Deutschland und im übrigen Europa; Asien blieb mit einem Umsatzrückgang von 2 % herausfordernd.
    • Die Produktgruppe iVario wuchs um 14 % auf 79,4 Mio. Euro, während iCombi um 5 % auf 562,2 Mio. Euro zulegte.
    • Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: RATIONAL erwartet weiterhin eine EBIT-Marge zwischen 25 % und 26 %; weltweit beschäftigte das Unternehmen Ende Juni 2.913 Mitarbeitende.

    Der nächste wichtige Termin, Finanzzahlen / Telefonkonferenz Halbjahr 2026, bei Rational ist am 06.08.2026.

    Der Kurs von Rational lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 683,75EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 673,00EUR das entspricht einem Minus von -1,57 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.491,35PKT (-0,68 %).


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