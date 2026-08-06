SAF-HOLLAND: Profitables Wachstum, Cashflow im 1. Halbjahr 2026 stark
SAF-HOLLAND startet 2026 mit Rückenwind: Umsatz, Ergebnis und Cashflow legen kräftig zu, getragen von EMEA und APAC – der Ausblick für das Gesamtjahr bleibt ambitioniert stabil.
Foto: SAF Holland
- Konzernumsatz im 1. Halbjahr 2026 um 1,6 % auf 905,7 Mio. Euro gestiegen; währungsbereinigt betrug das Wachstum 4,7 %.
- Das Umsatzwachstum wurde vor allem von EMEA (+25,4 Mio. Euro) und APAC (+10,8 Mio. Euro; organisch +20,2 %) getragen, während Amerika rückläufig war.
- Das bereinigte EBIT erhöhte sich auf 85,9 Mio. Euro; die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich von 9,3 % auf 9,5 %.
- Das Periodenergebnis stieg deutlich auf 42,0 Mio. Euro nach 24,0 Mio. Euro im Vorjahr; das bereinigte Ergebnis je Aktie erhöhte sich auf 1,24 Euro.
- Der freie operative Cashflow wurde auf 65,8 Mio. Euro mehr als versiebenfacht und lag damit deutlich über dem Vorjahreswert von 9,1 Mio. Euro.
- SAF-HOLLAND bestätigt den Ausblick für 2026: erwarteter Umsatz von 1,7 bis 1,85 Mrd. Euro, bereinigte EBIT-Marge von 9 % bis 10 % und Investitionsquote von bis zu 3 %.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei SAF-HOLLAND ist am 06.08.2026.
Der Kurs von SAF-HOLLAND lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 21,000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,48 % im
Plus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 21,250EUR das entspricht einem Plus von +1,19 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.559,42PKT (-0,62 %).
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