🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX-FLASH

    169 Aufrufe 169 0 Kommentare 0 Kommentare

    Etwas höher in Sicht der jüngsten Rekorde - acht Dax-Werte im Blick

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet wieder höher nahe den jüngsten Rekorden
    • Anleger hoffen auf eine Lösung im US-Iran-Konflikt
    • Techwerte geraten nach US-Chipzahlen unter Druck
    DAX-FLASH - Etwas höher in Sicht der jüngsten Rekorde - acht Dax-Werte im Blick
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Donnerstag etwas höher starten und in der Nähe seiner jüngsten Rekorde bleiben. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit plus 0,34 Prozent auf 26.216 Punkte. Am Vortag war er erstmals über 26.400 Punkte gestiegen, ehe ihm die Luft ausging.

    "Wir sehen die ersten Gewinnmitnahmen", schrieb dazu der Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. Nach dieser beeindruckenden Rally sei das absolut normal. Ein Durchatmen sei gesund für die so hoch gelaufenen Indizes.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    28.914,04€
    Basispreis
    27,32
    Ask
    × 9,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23.453,83€
    Basispreis
    27,25
    Ask
    × 9,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Anleger hoffen weiterhin auf eine Lösung im US-Iran-Konflikt und setzen auf die Öffnung der für den globalen Öltransport wichtigen Meerenge von Hormus. Die daran grenzenden Golfstaaten Iran und Oman stehen nach Angaben aus Teheran kurz vor einer Einigung auf eine neue Schifffahrtsroute durch die blockierte Meerenge.

    Für etwas Entspannung sorgen die Ölpreise, die zunächst nicht weiter gestiegen sind. Andererseits stehen Techwerte wieder unter Druck nach einigen enttäuschenden Geschäftszahlen aus dem Chipsektor der USA. Die asiatischen Börsen meldeten Verluste. Hierzulande dürfte die Berichtssaison erneut Akzente setzen. Allein aus dem Dax stehen acht Unternehmen mit Quartalszahlen im Fokus.

    Am Mittwochabend und Donnerstagmorgen legten beziehungsweise legen folgende Unternehmen ihre Zahlen vor: Commerzbank , Deutsche Telekom , Henkel , Merck KGaA , Qiagen , Rheinmetall , Scout24 und Siemens ./ajx/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 27,49 auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -2,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 53,12 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.600,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.900,00EUR was eine Bandbreite von +10,29 %/+61,19 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    DAX-FLASH Etwas höher in Sicht der jüngsten Rekorde - acht Dax-Werte im Blick Der Dax dürfte am Donnerstag etwas höher starten und in der Nähe seiner jüngsten Rekorde bleiben. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit plus 0,34 Prozent auf 26.216 Punkte. Am Vortag war er erstmals …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     