SAF-HOLLAND: Profitables Wachstum, Cashflow im 1. Halbjahr 2026 stark
SAF-HOLLAND startet 2026 mit Rückenwind: moderates Umsatzplus, starkes APAC-Wachstum, höhere Profitabilität, kräftiger Cashflow und bestätigter Ausblick.
Foto: SAF Holland
- **Umsatzwachstum:** Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 1,6 % auf 905,7 Mio. Euro; währungsbereinigt betrug das Wachstum 4,7 %. Im zweiten Quartal legte der Umsatz um 2,6 % auf 454,0 Mio. Euro zu.
- **Regionale Entwicklung:** EMEA wuchs auf 467,3 Mio. Euro, während der Umsatz in Amerika auf 324,5 Mio. Euro zurückging. APAC setzte das starke Wachstum fort und steigerte den Umsatz organisch um 20,2 % auf 113,9 Mio. Euro.
- **Profitabilität verbessert:** Das bereinigte EBIT erhöhte sich auf 85,9 Mio. Euro nach 83,0 Mio. Euro im Vorjahr; die bereinigte EBIT-Marge stieg von 9,3 % auf 9,5 %. Alle drei Regionen verbesserten ihre Profitabilität.
- **Deutlich höheres Ergebnis:** Das Periodenergebnis stieg um 75,0 % auf 42,0 Mio. Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erhöhte sich von 0,83 Euro auf 1,24 Euro.
- **Cashflow stark gesteigert:** Der freie operative Cashflow wuchs von 9,1 Mio. Euro auf 65,8 Mio. Euro, vor allem dank der starken operativen Ertragskraft und eines geringeren Mittelabflusses aus dem Nettoumlaufvermögen.
- **Jahresausblick bestätigt:** SAF-HOLLAND erwartet 2026 weiterhin einen Umsatz von 1,7 bis 1,85 Mrd. Euro, eine bereinigte EBIT-Marge von 9 bis 10 % und eine Investitionsquote von bis zu 3 % des Umsatzes.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei SAF-HOLLAND ist am 06.08.2026.
Der Kurs von SAF-HOLLAND lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 21,000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,48 % im
Plus.
17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 21,100EUR das entspricht einem Plus von +0,48 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.559,42PKT (-0,62 %).
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