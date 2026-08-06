Merck hebt nach unerwartet starkem Quartal erneut die Jahresziele
- Merck hebt Jahresumsatzprognose erneut an
- Starkes zweites Quartal übertrifft Erwartungen
- Bereinigtes Ebitda steigt um gut neun Prozent
DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Dax -Konzern Merck KGaA hebt nach einem unerwartet starken zweiten Quartal seine Jahresziele erneut an. Vorstandschef Kai Beckmann erwartet 2026 nun einen Umsatz von 21,0 bis 21,8 Milliarden Euro, nachdem die Prognose im Mai bereits auf 20,4 bis 21,4 Milliarden Euro erhöht worden war. Grund seien die anhaltende Erholung der Laborsparte rund um die Arzneimittelherstellung, starke Verkäufe von KI-Halbleitermaterialien, nachlassender Währungsgegenwind sowie geringere Zollrückerstattungen an Kunden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Zudem zeigt sich Merck für das US-Geschäft beim Multiple-Sklerose-Medikament Mavenclad optimistischer.
Im zweiten Quartal übertraf Merck die Markterwartungen. Der Umsatz stieg um 3,4 Prozent auf 5,43 Milliarden Euro, aus eigener Kraft war dies ein Plus von 4,1 Prozent. Der Nachsteuergewinn sank zwar um fast ein Viertel auf 494 Millionen Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber. Ebitda) legte jedoch um gut 9 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro zu. Für 2026 erwartet Merck nun ein operatives Ergebnis von 5,9 bis 6,3 Milliarden Euro statt wie bislang 5,7 bis 6,1 Milliarden Euro./tav/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck Aktie
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 145,7 auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck Aktie um +0,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,21 %.
Die Marktkapitalisierung von Merck bezifferte sich zuletzt auf 18,84 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 137,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 150,00EUR was eine Bandbreite von -13,63 %/+3,64 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Merck - 659990 - DE0006599905
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Mir stellt sich die Frage, ob du tatsächlich auch liest, was du kritisierst! Dein Beitrag geht sowas an meinem Beitrag vorbei, dass ich nur staunen kann.
Die Merck HV verläuft besser als die von Bayer. Allerdings wurde dort auch viel Kritik geäussert mit Bezug zum Ertrag und Kurs. (Kienle)