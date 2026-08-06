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    Fraport profitiert von Auslandsflughäfen - Erwartungen übertroffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Fraport steigert Umsatz im ersten Halbjahr
    • Ebitda steigt um 3,8 Prozent auf 582,3 Millionen
    • Internationale Flughäfen wachsen, Frankfurt stagniert
    Fraport profitiert von Auslandsflughäfen - Erwartungen übertroffen
    Foto: Fraport AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hat im ersten Halbjahr dank seiner internationalen Flughäfen besser abgeschnitten als erwartet. Der Umsatz legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um vier Prozent auf 2,07 Milliarden Euro zu, wie das im MDax der mittelgroßen Werte notierte Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um 3,8 Prozent 582,3 Millionen Euro. Analysten hatten weniger auf dem Zettel.

    "Während das Passagieraufkommen in Frankfurt streikbedingt und aufgrund der aktuellen geopolitischen Situation im Nahen Osten stagniert, wächst der Verkehr an den meisten internationalen Standorten im Fraport-Konzern", sagte Konzernchef Stefan Schulte.

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    Er bestätigte die Finanzziele sowie die bereits Mitte Juli gesenkte Passagierprognose für Frankfurt. Mittlerweile geht Fraport nur noch von einem Abschneiden auf dem Vorjahresniveau von 63,2 Millionen Passagieren aus. Vor allem der Iran-Krieg belastet den Flugverkehr./niw/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

    Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 67,70 auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um +0,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,28 Mrd..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,50Euro. Von den letzten 4 Analysten der Fraport Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 71,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 95,00Euro was eine Bandbreite von +3,88 %/+38,99 % bedeutet.





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