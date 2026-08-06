Fraport profitiert von Auslandsflughäfen - Erwartungen übertroffen

Er bestätigte die Finanzziele sowie die bereits Mitte Juli gesenkte Passagierprognose für Frankfurt. Mittlerweile geht Fraport nur noch von einem Abschneiden auf dem Vorjahresniveau von 63,2 Millionen Passagieren aus. Vor allem der Iran-Krieg belastet den Flugverkehr./niw/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 67,70 auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um +0,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,51 %.

Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,28 Mrd..

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,50Euro. Von den letzten 4 Analysten der Fraport Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 71,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 95,00Euro was eine Bandbreite von +3,88 %/+38,99 % bedeutet.