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    Kontron wächst - Prognose für 2026 bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Kontron steigert Umsatz im ersten Halbjahr leicht
    • Bereinigtes Ebitda steigt, Überschuss sinkt stark
    • Jahresziele bleiben trotz Personalabbau bestehen
    Kontron wächst - Prognose für 2026 bestätigt
    Foto: adobe.stock.com

    LINZ (dpa-AFX) - Der österreichische Technologiekonzern Kontron ist dank guter Geschäfte im ersten Halbjahr gewachsen. Der Umsatz legte um gut ein Prozent auf 737,1 Millionen Euro zu, wenn man die verkauften Geschäftsteile beim Vorjahreswert herausrechnet. Das teilte das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Linz mit.

    Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) stieg im ersten Halbjahr ohne Sonderbelastungen für den Abbau von Mitarbeitern von 90,9 auf 100,8 Millionen Euro. Der Überschuss ging wegen der Sonderkosten hingegen von 88,9 auf 34,9 Millionen Euro kräftig zurück.

    Für das laufende Jahr erwartet die Kontron-Spitze weiterhin einen Umsatz leicht über dem Vorjahresniveau. Der bereinigte operative Gewinn soll ohne die Kosten für den Personalabbau wie geplant 225 Millionen Euro erreichen.

    Der Großaktionär Ennoconn hatte zuletzt bei Kontron nach Ablauf eines Pflichtübernahmeangebotes keine Mehrheit erreicht. Kontron hatte von der Annahme abgeraten. Der Angebotspreis von 23,50 je Aktie sei aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat "finanziell nicht angemessen", hatte es Anfang Juli geheißen. Ennoconn hatte Mitte Juni die 30-Prozent-Schwelle überschritten und ein Pflichtangebot unterbreitet./jha/mis

    Kontron

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    ISIN:AT0000A0E9W5WKN:A0X9EJ
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie

    Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 18.588 auf Ariva Indikation (05. August 2026, 21:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um -14,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,33 Mrd..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +25,99 %/+30,66 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Kontron - A0X9EJ - AT0000A0E9W5

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Übernahme durch Ennoconn, deren gebotener Preis als niedrig und ein späteres Angebot auf geringerer Basis als möglich eingeschätzt wird. Vor den Zahlen überwiegt Skepsis: Erwartet werden allenfalls moderate Ergebnisse, möglicherweise bereits eingepreist. Diskutiert werden Kursziele und Unterstützungen bei 16–18 Euro, während neue Höchststände als fern gelten. ODDO BHF stufte die Aktie auf Neutral mit 23,50 Euro Kursziel ab.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Kontron eingestellt.

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    dpa-AFX
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