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    Aurubis wird etwas optimistischer - Hohe Preise für Kupfer- und Schwefelsäure

    Für Sie zusammengefasst
    • Aurubis blickt dank hoher Kupferpreise optimistischer
    • Operatives Vorsteuerergebnis steigt um 160 Prozent
    • Gewinnprognose liegt nun am oberen Ende der Spanne
    Aurubis wird etwas optimistischer - Hohe Preise für Kupfer- und Schwefelsäure
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    HAMBURG (dpa-AFX) - Mit Rückenwind durch hohe Kupferpreise und gestiegene Schwefelsäureerlöse blickt Aurubis etwas optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr als bisher. Bei einem Umsatzwachstum um 40 Prozent auf 6,45 Milliarden Euro stieg das operative Vorsteuerergebnis im dritten Geschäftsquartal im Jahresvergleich um rund 160 Prozent auf 149 Millionen Euro, wie die Kupferhütte am Donnerstag mitteilte. Für die ersten neun Monate des Jahres steht damit ein operativer Vorsteuergewinn von 374 Millionen Euro in den Büchern, was etwas mehr ist als von Analysten im Durchschnitt erwartet. Der Vorstand sieht diesen Gewinn im bis Ende September laufenden Geschäftsjahr nun am oberen Ende der bestätigten Prognosespanne von 425 bis 525 Millionen Euro./mis/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie

    Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 191,2 auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +9,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 8,68 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 180,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Aurubis Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 212,00EUR was eine Bandbreite von -17,16 %/+9,76 % bedeutet.





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