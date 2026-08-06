Aurubis wird etwas optimistischer - Hohe Preise für Kupfer- und Schwefelsäure

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 191,2 auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +9,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,51 %.

Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 8,68 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 180,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Aurubis Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 212,00EUR was eine Bandbreite von -17,16 %/+9,76 % bedeutet.