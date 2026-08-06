Commerzbank mit Rekordgewinn im 1. Halbjahr 2026 – Ausblick bestätigt
Starkes Halbjahr 2026: Die Commerzbank überzeugt mit Rekordgewinnen, höherer Effizienz, solider Kapitalbasis und ambitionierten Zielen für Wachstum und Ausschüttung.
Foto: Frank Rumpenhorst - dpa
- **Rekordergebnis im ersten Halbjahr 2026:** Das operative Ergebnis stieg um 14 % auf 2,7 Mrd. Euro, das Nettoergebnis um rund 40 % auf 1,8 Mrd. Euro. Die Netto-Eigenkapitalrendite erreichte mit 12,6 % einen historischen Höchstwert.
- **Ertragswachstum trotz niedriger Zinsen:** Die Erträge erhöhten sich um 7 % auf 6,5 Mrd. Euro. Besonders stark wuchs der Provisionsüberschuss um 8 % auf 2,2 Mrd. Euro, während der Zinsüberschuss mit 4,1 Mrd. Euro nahezu stabil blieb.
- **Effizienz verbessert:** Die Cost-Income-Ratio sank im ersten Halbjahr inklusive Pflichtbeiträgen auf 53 % und ohne Pflichtbeiträge auf 50 %. Die Kosten stiegen trotz höherer Investitionen, unter anderem in KI und Digitalisierung, nur moderat.
- **Risiken und Kapital solide:** Das Risikoergebnis lag im Rahmen der Erwartungen bei minus 344 Mio. Euro; die NPE-Quote blieb bei 1,1 %. Die CET-1-Quote betrug solide 14,4 % und lag damit deutlich über der regulatorischen Mindestanforderung.
- **Hohe Kapitalrückgabe geplant:** Ein weiterer Aktienrückkauf über bis zu 1,2 Mrd. Euro wurde von der EZB genehmigt. Für 2026 plant die Commerzbank, rund 3,2 Mrd. Euro beziehungsweise 100 % des bereinigten Nettoergebnisses an die Aktionäre auszuschütten.
- **Ausblick und Strategie bestätigt:** Das Gewinnziel von mindestens 3,4 Mrd. Euro für 2026 bleibt bestehen. Die Bank erwartet rund 13,2 Mrd. Euro Erträge, eine Netto-Eigenkapitalrendite von etwa 12 % und setzt die Strategie „Momentum 2030“ mit verstärktem KI-Einsatz und weiterer Digitalisierung fort.
Der nächste wichtige Termin, Ergebnis Q2 2026, bei Commerzbank ist am 06.08.2026.
Der Kurs von Commerzbank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 39,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,43 % im
Minus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 39,11EUR das entspricht einem Plus von +0,03 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 26.214,00PKT (0,00 %).
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