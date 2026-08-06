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    Rekordaufträge, Gewinnsprung

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    Siemens sprengt die Erwartungen – dieser Rekord lässt Anleger aufhorchen

    Siemens steigert Gewinn und Umsatz, erzielt Rekordaufträge und hebt die Prognose an. Digital Industries, Smart Infrastructure und Cashflow treiben.

    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens steigert Gewinn, Umsatz und hebt Prognose an
    • Rekordaufträge erhöhen den Auftragsbestand weiter
    • Digital Industries und Smart Infrastructure stark
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    Rekordaufträge, Gewinnsprung - Siemens sprengt die Erwartungen – dieser Rekord lässt Anleger aufhorchen

    Siemens meldete am Donnerstag, dass der zurechenbare Nettogewinn und der Umsatz im dritten Geschäftsquartal im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn für das am 30. Juni endende Quartal betrug 2,27 Milliarden Euro, gegenüber 2,05 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Der gesamte Konzerngewinn einschließlich Minderheitsanteilen erhöhte sich von 2,24 auf 2,58 Milliarden Euro. Der verwässerte Gewinn je Aktie stieg von 2,58 Euro auf 2,91 Euro.

    Der Umsatz des deutschen Technologiekonzerns betrug 20,79 Milliarden Euro, im Vergleich zu 19,38 Milliarden Euro im Vorjahr. Mit Blick auf die Zukunft hob der Konzern seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an und erwartet nun einen Gewinn je Aktie (vor Kaufpreisallokation) zwischen 11,20 und 11,50 Euro, verglichen mit der vorherigen Prognose von 10,70 bis 11,10 Euro. Der Konzernumsatz soll im laufenden Geschäftsjahr weiterhin um 6 bis 8 Prozent wachsen.

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    Rekord beim Auftragseingang: Die Bestellungen legten nominal um 13 Prozent auf 27,90 Milliarden Euro zu. Bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte betrug das Wachstum 14 Prozent. Der Auftragseingang übertraf den Quartalsumsatz damit deutlich. Das Verhältnis von Bestellungen zu Umsatz lag bei starken 1,34. Der Auftragsbestand erreichte weiterhin rund 132 Milliarden Euro. Industriegeschäft schlägt die Erwartungen: Der Gewinn des industriellen Geschäfts sprang um 25 Prozent von 2,82 auf den Rekordwert von 3,52 Milliarden Euro. Analysten hatten laut Reuters lediglich mit etwa 3,18 Milliarden Euro gerechnet. Die Marge verbesserte sich kräftig von 14,9 auf 17,3 Prozent. Auch der Umsatz von 20,79 Milliarden Euro lag leicht über der Konsensprognose von 20,64 Milliarden Euro.

    Der größte Ergebnissprung kam von Digital Industries. Der Umsatz stieg um zwölf Prozent auf 4,93 Milliarden Euro. Der Spartenprofit legte sogar um 44 Prozent auf 923 Millionen Euro zu. Die Marge sprang von 14,5 auf 18,7 Prozent. Besonders stark entwickelte sich das Softwaregeschäft mit einem Umsatzplus von 16 Prozent. Siemens meldete zudem steigende Automatisierungsaufträge aus China und kräftiges Umsatzwachstum in den USA.

    Auch Smart Infrastructure überzeugte. Der Auftragseingang schoss um 40 Prozent auf den Rekordwert von 8,00 Milliarden Euro nach oben. Der Umsatz stieg um zwölf Prozent auf 6,39 Milliarden Euro, während der Gewinn um 19 Prozent auf 1,27 Milliarden Euro zulegte. Die Marge erreichte 20 Prozent. Treiber waren unter anderem Großaufträge von Rechenzentren in den USA und Europa. In den ersten neun Monaten verzeichnete das Rechenzentrumsgeschäft ein dreistelliges Auftragswachstum. Schwächer fiel dagegen Mobility aus. Der Umsatz wuchs zwar um sechs Prozent auf 3,24 Milliarden Euro. Der Gewinn sank jedoch leicht von 286 auf 280 Millionen Euro, die Marge ging von 9,3 auf 8,6 Prozent zurück. Der Auftragseingang verringerte sich um vier Prozent, blieb mit 7,63 Milliarden Euro aber auf einem hohen Niveau.

    Besonders stark war auch der freie Cashflow. Er stieg um 42 Prozent von 2,92 auf 4,15 Milliarden Euro. Das unterstreicht, dass der Gewinnanstieg nicht nur aus bilanziellen Effekten stammt, sondern von einem kräftigen Mittelzufluss begleitet wurde. Neben der höheren Gewinnprognose hob Siemens auch den Ausblick für Smart Infrastructure an. Die Sparte soll 2026 nun vergleichbar um zehn bis elf Prozent wachsen, zuvor waren acht bis zehn Prozent erwartet worden. Die Margenprognose steigt von 18 bis 19 Prozent auf 18,5 bis 19,5 Prozent. Zudem hat Siemens nach eigenen Angaben verbindliche steuerliche Bescheide erhalten und kann deshalb mit der geplanten Abspaltung seiner Beteiligung an Siemens Healthineers fortfahren.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 289,7EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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