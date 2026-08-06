Sandisk liefert starke Zahlen – doch die Aktie kassiert eine Abfuhr

Im nachbörslichen Handel notiert die Aktie 7,89 Prozent tiefer bei 1.243,99 US-Dollar, nachdem sie bereits im regulären Handel um 5,4 Prozent nachgegeben hatte.

Die Aktie des Speicherchip-Herstellers Sandisk hat nach der Vorlage der Quartalszahlen deutlich nachgegeben. Obwohl das Unternehmen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen der Analysten übertraf und von einer anhaltend starken Nachfrage nach Speicherlösungen für KI-Rechenzentren profitiert, sorgte der Ausblick für das laufende Quartal für Ernüchterung.

Ausblick bleibt hinter den Erwartungen zurück

Für das laufende Quartal erwartet Sandisk einen Umsatz zwischen 10,3 und 10,8 Milliarden US-Dollar. Der Mittelwert der Prognose liegt damit unter den Erwartungen vieler Analysten. Beim bereinigten Gewinn je Aktie rechnet das Unternehmen mit 44 bis 46 US-Dollar.

Sandisk legt starkes Quartal vor

Sandisk erzielte im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 8,97 Milliarden US-Dollar und übertraf damit sowohl die Konsensschätzung von 8,4 Milliarden US-Dollar als auch das Vorquartal deutlich.

Auch beim bereinigten Gewinn überraschte das Unternehmen positiv. Mit 39,25 US-Dollar je Aktie lag das Ergebnis klar über den Analystenerwartungen, die zwischen 34,45 und 34,96 US-Dollar gelegen hatten.

KI-Boom treibt Datacenter-Geschäft auf Rekordniveau

Größter Wachstumstreiber bleibt das Geschäft mit Speicherlösungen für Rechenzentren. Die starke Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz erhöht weltweit den Bedarf an leistungsfähigen Solid-State-Laufwerken sowie Flash-Speicherchips.

Der Umsatz im Datacenter-Segment stieg im Quartal auf 2,98 Milliarden US-Dollar und lag damit deutlich über den Markterwartungen von 2,74 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr verdoppelte sich das Geschäft mit einem Wachstum von 103 Prozent.

Auch das Edge-Geschäft entwickelte sich ausgesprochen stark. Mit Erlösen von 5,43 Milliarden US-Dollar übertraf Sandisk die Analystenschätzungen von 4,46 Milliarden US-Dollar deutlich.

Profitabilität erreicht außergewöhnlich hohes Niveau

Auch auf der Margenseite setzte Sandisk neue Maßstäbe. Die bereinigte Bruttomarge belief sich auf 84,6 Prozent und lag damit um mehr als 58 Prozentpunkte über dem Vorjahresniveau.

Für das laufende Quartal erwartet das Management allerdings eine leichte Abschwächung. Die Bruttomarge soll zwischen 83 und 85 Prozent liegen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die SanDisk Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,24 % und einem Kurs von 1.267USD auf Nasdaq (05. August 2026, 23:34 Uhr) gehandelt.





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