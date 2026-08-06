Infracore: Starkes Halbjahr – Ausschüttungsprognose 2026 bestätigt
Infracore startet 2026 mit Rückenwind: steigende Mieten, höherer Gewinn, solide Bilanzkennzahlen und ein strategischer Zukauf nach dem Börsengang prägen das erste Halbjahr.
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- Infracore steigerte im ersten Halbjahr 2026 die Mieteinnahmen um 5,3 % auf CHF 35,9 Mio. und den Gewinn um 5,5 % auf CHF 22,8 Mio.
- Der EBITDA erhöhte sich um 3,6 % auf CHF 32,4 Mio.; die EBITDA-Marge lag bei hohen 90,4 %.
- Der Gewinn je Aktie stieg von CHF 1,86 auf CHF 1,96; im Berichtszeitraum wurden keine Neubewertungsgewinne oder -verluste verbucht.
- Der Netto-Loan-to-Value verbesserte sich deutlich auf 42,8 %, nach 44,5 % Ende 2025 und 48,6 % im Vorjahr.
- Nach dem IPO am 9. Juli 2026 erwarb Infracore Anfang Juli die Liegenschaft „See-Spital“ in Horgen – die erste Sale-and-Leaseback-Transaktion mit einem öffentlichen Krankenhaus.
- Für 2026 erwartet das Unternehmen rund CHF 74 Mio. Mieteinnahmen und CHF 47 Mio. Funds from Operations und bestätigt eine geplante Ausschüttung von CHF 2,95 bis 3,05 je Aktie.
Der Kurs von Infracore lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 57,00EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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