GFT Technologies: Mehr Profit dank KI – Prognose bestätigt
GFT Technologies setzt im ersten Halbjahr 2026 klare Wachstumsakzente: Umsatz, Ergebnis und vor allem das dynamische KI-Geschäft legen deutlich zu und stärken die Zukunftsperspektiven.
Foto: Bernd Weißbrod - picture alliance/dpa
- GFT Technologies steigerte im ersten Halbjahr 2026 den Umsatz um 5 % auf 462,6 Mio. Euro. Das bereinigte EBIT erhöhte sich um 8 % auf 32,6 Mio. Euro, das EBT sogar um 26 % auf 24,0 Mio. Euro.
- Das KI-Geschäft entwickelte sich dynamisch: Die Wynxx Agentic AI Plattform wuchs im zweiten Quartal um 38 % gegenüber dem Vorquartal, wird von 113 Kunden in zwölf Ländern genutzt und generierte seit Einführung ein beeinflusstes Vertragsvolumen von über 144 Mio. Euro.
- Die neue Wynxx Business Process Suite erzielte im ersten Halbjahr 14,8 Mio. Euro beeinflussten Umsatz, verfügt über sechs Kundenreferenzen und wird unter anderem bei einer europäischen Tier-1-Bank für eine KI-gestützte Kreditrisikoplattform eingesetzt.
- Besonders stark wuchsen Brasilien (+38 %), Kolumbien (+27 %), die Schweiz (+22 %) und Spanien (+13 %). Nach Geschäftsbereichen führte Industrie & Sonstige mit +14 %, gefolgt von Versicherungen (+7 %) und Banken (+3 %).
- Der Auftragsbestand stieg gegenüber dem Vorjahr um 18 % auf 483,5 Mio. Euro und schafft laut GFT eine solide Grundlage für weiteres Wachstum.
- GFT bestätigt die Prognose für 2026: rund 930 Mio. Euro Umsatz, 71 Mio. Euro bereinigtes EBIT und etwa 56 Mio. Euro EBT. Das weitere Wachstum soll vor allem durch KI-native Modernisierung, Cloud-Transformation und Next-Generation-Core-Banking getragen werden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei GFT Technologies ist am 06.08.2026.
Der Kurs von GFT Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,11 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.559,42PKT (-0,62 %).
+0,11 %
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