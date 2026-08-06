Commerzbank steigert Gewinn noch stärker als gedacht - Jahresziele bestätigt

Lieber seniortrader

Was können wir dafür, wenn du dich so spät mit der Commerzbank beschäftigst ? Du bist zwar schon seit 2000 hier bei wallstreet dabei, sonst hätte ich jetzt auch gar nicht geantwortet. aber wenn ich deine Beiträge aus der Historie anschaue, eher Beiträge zu zwielichten Aktien..Meine Meinung...

Coba hatte im Tief 2,70 €, ich hatte bei fallenden Kursen die ersten bei 3,12 gekauft, bei steigenden Kursen bei 3,24 nachgekauft.

Angenommen, jemand hat bei 3€ gekauft, bei heutigem aufgerundetem Kurs bei 40€, sind das 37€ Gewinn pro Aktie.

Um 1 Mio Gewinn zu haben musste man also etwas mehr als 27.000 Aktien gekauft haben.

Also reine Aktieninvestition, ohne Optionsscheine und Zertifikste und ohne traden.

Leider hatte ich nur im unteren bis mittleren vierstelligen Stückbereich investiert, weil finanziell begrenzt und Diversifikation ganz oben stand und steht.

Mit all in wäre es möglich gewesen, andere hatten mehr Liquidität oder sind grösseres Risiko eingegangen, und haben vor allem durchgehalten und festgehalten.

Gönne den Investierten doch einfach ihren Erfolg ! Kannst ja mal die letzten 5 Jahre im Forum querlesen...Viel Spass dabei !

Schätze aber deine Ausdauer , Aktien zu halten entspricht nicht deinem Naturell und Anlagestil..also gratuliere einfach den verdient Glücklichen !

Gerne, Balkonien