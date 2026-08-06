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    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Leichte Gewinne erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet leicht höher nahe jüngsten Rekorden
    • US-Indizes profitieren weiter von Iran-Hoffnungen
    • Asiens Börsen geben wegen Iran-Unsicherheit nach
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Leichte Gewinne erwartet
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
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    DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Der Dax dürfte am Donnerstag etwas höher starten und in der Nähe seiner jüngsten Rekorde bleiben. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit plus 0,34 Prozent auf 26.216 Punkte. Am Vortag war er erstmals über 26.400 Punkte gestiegen, schloss aber mit leichten Verlusten. "Wir sehen die ersten Gewinnmitnahmen", schrieb dazu der Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. Nach dieser beeindruckenden Rally sei das absolut normal. Anleger hoffen weiter auf eine Lösung im Iran-Krieg und setzen auf die Öffnung der für den globalen Öltransport wichtigen Meerenge von Hormus. Die daran grenzenden Golfstaaten Iran und Oman stehen nach Angaben aus Teheran kurz vor einer Einigung auf eine neue Schifffahrtsroute durch die blockierte Meerenge.

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    USA: - DOW SETZT REKORDJAGD FORT - Die am Vortag begonnene Rekordjagd der US-Indizes Dow Jones Industrial und S&P 500 ist am Mittwoch in die nächste Runde gegangen. Allerdings ließ der Schwung im Handelsverlauf teils deutlich nach. Weiterhin stützte die Hoffnung auf eine Lösung im Iran-Krieg die Kurse. Die Vereinigten Staaten, der Iran und der Oman stehen dem US-Portal "Axios" zufolge kurz vor einer Übergangslösung zur Öffnung der für die Handelsschifffahrt wichtigen Straße von Hormus. Der Dow stieg am Ende um 0,49 Prozent auf 54.349,12 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es hingegen um 0,17 Prozent nach unten.

    ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nachgegeben. Die Unsicherheit mit Blick auf eine mögliche Lösung im Iran-Krieg bleibt hoch. US-Präsident Donald Trump sprach sich erneut für ein Abkommen mit dem Iran aus. Unterdessen stehen die an die Straße von Hormus grenzenden Golfstaaten Iran und Oman offenbar kurz vor einer Einigung auf eine neue Schifffahrtsroute durch die blockierte Meerenge. Eine gemeinsame Erklärung sei weitestgehend fertig, allerdings dürfe niemand mehr dazwischenfunken. Der japanische Nikkei 225 büßte im späten Handel nach den jüngsten Gewinnen rund ein Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen gab um 0,4 Prozent nach, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,75 Prozent sank.

    ^
    DAX 26.126,30 -0,29%
    XDAX 26.203,86 -0,63%
    EuroSTOXX 50 6.476,98 -0,15%
    Stoxx50 5.500,17 -0,10%

    DJIA 54.349,12 0,49%
    S&P 500 7.723,55 -0,17%
    NASDAQ 100 29.487,79 -0,83%°

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 125,30 0,04%°

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1548 -0,05%
    USD/Yen 157,74 0,00%
    Euro/Yen 182,17 -0,05%°

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 64.607 0,01%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

    ^
    Brent 79,04 -0,41 USD WTI 74,70 -0,52 USD°

    /jha/





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