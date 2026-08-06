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    United Internet: Starkes 1. Halbjahr 2026 setzt positive Signale

    United Internet legt im ersten Halbjahr 2026 kräftig zu: Mehr Kunden, steigende Umsätze und Gewinne – und der Vorstand bestätigt seine ambitionierte Jahresprognose.

    United Internet: Starkes 1. Halbjahr 2026 setzt positive Signale
    Foto: United Internet AG
    • United Internet steigerte im 1. Halbjahr 2026 die Zahl der kostenpflichtigen Kundenverträge um 550.000 auf insgesamt 30,27 Millionen.
    • Der Umsatz erhöhte sich um 3,3 % auf 3,091 Milliarden Euro.
    • Das EBITDA stieg um 5,1 % auf 676,0 Millionen Euro, während das EBIT um 20,0 % auf 342,4 Millionen Euro zunahm.
    • Das Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen verbesserte sich deutlich um 59,6 % auf 0,75 Euro.
    • Das Kundenwachstum kam vor allem aus den Segmenten IONOS (+500.000) und Mail & Media (+190.000); bei 1&1 sanken die Verträge erwartungsgemäß um rund 140.000.
    • Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: erwartet werden rund 6,25 Milliarden Euro Umsatz, 1,45 Milliarden Euro EBITDA und ein Cash-Capex von 600 bis 650 Millionen Euro.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei United Internet ist am 06.08.2026.

    Der Kurs von United Internet lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,180EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 23,160EUR das entspricht einem Minus von -0,09 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.473,75PKT (-0,05 %).


    United Internet

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    ISIN:DE0005089031WKN:508903
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