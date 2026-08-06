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    IONOS Group: Starkes Halbjahr 2026 – Prognose konkretisiert

    IONOS setzt seinen Wachstumskurs fort: Mehr Kunden, steigende Erlöse und ein kräftiger Ergebnisschub treffen auf neue KI-Produkte und eine präzisierte Prognose für 2026.

    IONOS Group: Starkes Halbjahr 2026 – Prognose konkretisiert
    Foto: 996360666
    • IONOS steigerte die Kundenzahl im ersten Halbjahr 2026 um 280.000 auf 6,91 Millionen Kunden.
    • Der Umsatz erhöhte sich um 6,9 % auf 701,1 Mio. €, währungsbereinigt sogar um 8,2 %.
    • Das bereinigte EBITDA stieg um 3,5 % auf 245,2 Mio. €; die EBITDA-Marge lag bei 35,0 %.
    • Das bereinigte Ergebnis je Aktie erhöhte sich von 0,69 € auf 0,84 €, vor allem dank höherem EBITDA und geringeren Finanzierungskosten.
    • IONOS bringt neue KI-Produkte voran: Der KI-Telefonassistent ist in allen Märkten verfügbar, ergänzt durch den KI App & Site Builder.
    • Die Prognose für 2026 wurde konkretisiert: rund 8 % währungsbereinigtes Umsatzwachstum und weiterhin etwa 530 Mio. € bereinigtes EBITDA bei einer Marge von 37 bis 38 %.

    Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei IONOS Group ist am 06.08.2026.

    Der Kurs von IONOS Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 31,99EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,06 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 32,01EUR das entspricht einem Plus von +0,06 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.465,16PKT (-0,08 %).


    IONOS Group

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